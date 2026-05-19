Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a reçu ce mardi à Genève, le certificat officiel attestant l’élimination du trachome en Tunisie.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé, Ferjani a souligné que cette distinction est la reconnaissance de longues années de travail continu et des efforts déployés par les médecins, infirmiers, cadres de santé et équipes de terrain ayant œuvré dans toutes les régions du pays pour protéger la santé des Tunisiens.

“Il s’agit également d’un hommage aux générations qui ont cru en l’importance de la prévention, l’hygiène, le dépistage, le traitement et la proximité avec les citoyens dans l’amélioration de la qualité de vie.

Jeudi dernier, l’Organisation mondiale de la Santé avait validé l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique en Tunisie estimant qu’il s’agit d’un progrès notable pour la santé publique dans le pays et un aboutissement de décennies d’efforts soutenus.

“La Tunisie devient ainsi le 14e pays de la Région OMS de la Méditerranée orientale à avoir éliminé au moins une maladie tropicale négligée et le 31e pays au monde où l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique a été validée”, lit-on dans un communiqué publié sur le site officiel de l’OMS.

A cette occasion, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a félicité la Tunisie pour “ce succès historique dans le domaine de la santé publique”.

“L’élimination du trachome montre ce qu’un engagement politique à long terme, des soins de santé primaires solides et un esprit d’équipe permettent d’accomplir. La Tunisie a prouvé que même la principale cause infectieuse de cécité dans le monde peut être éliminée”, a-t-il ajouté.