Après avoir marqué une pause au terme de la séance de la veille, le marché boursier a viré au rouge cette séance de mercredi. L’indice vedette a trébuché de 1,35% à 17285,34 points, réduisant ainsi sa performance annuelle à +28,5%, selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Les volumes restent soutenus, une enveloppe de 15,9 millions de dinars (MD), ayant été échangée sur la séance. Notons que la séance n’a connu la réalisation d’aucune transaction de blocs.

Analyse des valeurs :

Le titre ICF s’est offert la palme des hausses. L’action du producteur du fluorure d’aluminium a bondi de 5,8% à 87,980 dinars, tout en étant échangée à hauteur de 397 mille dinars.

Le titre BNA ASSURANCES poursuit son élan haussier. L’action de la filiale du groupe BNA BANK a pris +3,2% à 3,920 dinars. L’action a brassé un flux relativement fourni de 1,1 MD sur la séance.

Le titre SOTETEL a enregistré la moins bonne performance de la séance. Sur fond de prises de bénéfices, l’action du spécialiste des réseaux des télécommunications adossé au groupe TUNISIE TELECOM s’est délestée de 6% à 14,760 dinars. La valeur a drainé un volume de 769 mille dinars sur la séance.

Le titre STB a viré au rouge sur la séance. L’action de la banque a abandonné 6% à 6,600 dinars. La valeur a amassé des échanges relativement soutenus de près d’un million de dinars sur la séance.

Toujours dans le secteur bancaire, le titre BNA n’a pas réussi à se distinguer sur la séance. L’action du bras financier de l’Etat s’est pliée de 1,6 %, clôturant la séance à 17,200 dinars. Chapeautant le palmarès des volumes, la valeur a alimenté la cote avec des capitaux de 2,2 MD.