La chercheuse tunisienne Fatma Mouldi Derouaz a décroché un brevet d’invention aux États-Unis dans le domaine du génie automobile, devenant ainsi la première femme tunisienne et arabe à obtenir une telle reconnaissance officielle dans ce secteur à l’échelle internationale.

Cette distinction couronne le développement d’un moteur hybride innovant capable de fonctionner avec quatre sources d’énergie : l’essence, le diesel, l’électricité et l’huile de friture usagée.

Développée à l’aide de l’intelligence artificielle et de l’analyse avancée des données, cette technologie optimise le rendement énergétique et réduit significativement les émissions polluantes. Elle s’inscrit pleinement dans les normes internationales en matière de transport durable et répond aux impératifs mondiaux de transition écologique.

Relayée par le Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) sur ses réseaux sociaux, cette réussite a été saluée comme une preuve « de la capacité des compétences tunisiennes à innover et à rivaliser à l’échelle mondiale ». Ce brevet marque une étape cruciale pour la recherche scientifique féminine en Tunisie et dans le monde arabe.

Diplômée d’une université publique tunisienne, Fatma Mouldi Derouaz enseigne actuellement à l’Université du Roi Fayçal en Arabie saoudite. Elle s’était déjà illustrée en 2023 par l’obtention d’un premier brevet et avait reçu une distinction internationale dans les domaines de l’environnement et de l’agriculture. Ce nouveau couronnement confirme l’excellence et la compétitivité croissante de l’expertise scientifique tunisienne.