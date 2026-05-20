La deuxième session africaine du Programme de renforcement des capacités du Bureau International des Expositions (BIE) a démarré, mercredi 20 mai 2026, à Tunis, avec la participation de 11 pays africains membres.

Intervenant lors de l’ouverture de cet évènement de deux jours, les 20 et 21 mai 2026, le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid a souligné que ce programme constitue un instrument de diplomatie économique, un levier de compétitivité internationale, et un outil de projection stratégique pour les États membres.

Et de poursuivre que ce programme est conçu pour accompagner les États africains dans la préparation, la structuration et l’optimisation de leurs participations aux Expositions internationales.

Abid a, à cette occasion, affirmé que les Expositions internationales ne sont plus de simples vitrines mais elles sont devenues des plateformes d’influence économique, des espaces de compétition, et des accélérateurs de visibilité internationale, notamment, dans le contexte mondial actuel.

« Elles permettent à chaque pays, de valoriser ses atouts économiques, de renforcer son attractivité et de bâtir des partenariats durables », a-t-il expliqué.

Le ministre du Commerce a fait savoir que la Tunisie a développé, au fil de ses participations, une expérience concrète et structurée dans les Expositions internationales.

En accueillant cette session, la Tunisie réaffirme, selon le ministre, son engagement en faveur d’une Afrique plus intégrée, plus compétitive et plus influente dans l’économie mondiale.

De son côté, le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine a avancé que ce programme de renforcement des capacités du BIE constitue une opportunité précieuse pour suivre et mieux comprendre les expositions internationales actuellement en phase de préparation, notamment, l’Expo 2027 Belgrade et l’Expo 2030 Riyad.

« Ces échéances majeures offrent un cadre concret d’apprentissage permettant aux équipes nationales de se projeter sur des expériences en cours, d’en analyser les exigences opérationnelles et d’en tirer des enseignements utiles pour leurs propres participations futures », a-t-il expliqué.

Ben Hassine a, en outre, souligné que ce type d’initiative devra contribuer à renforcer la capacité des pays africains à envisager, à long terme, non seulement une participation plus structurée, mais aussi l’émergence de candidatures africaines pour l’accueil d’expositions internationales.

Pour sa part, le Secrétaire Général du BIE, Dimitri S.Kerkentzes a indiqué que la tenue de cette rencontre à Tunis, s’inscrit dans le prolongement de la première session organisée à Libreville (Gabon) en février 2024.

« Alors que dans un peu moins d’un an s’ouvriront les portes de la prochaine Exposition Spécialisée à Belgrade sur le thème « Jouons pour l’Humanité – Sport et Musique pour tous », et que nous préparons déjà l’Exposition Universelle 2030 à Riyad, cette session prend une résonance particulière », a-t-il expliqué.

Le programme de renforcement des capacités vise, selon lui, à accompagner les pays dans la préparation et la mise en œuvre de leur participation tout en favorisant le partage d’expériences et de bonnes pratiques.

Le Secrétaire Général du BIE a, également, rappelé que les Expositions offrent à chaque pays une plateforme unique pour exprimer son identité, valoriser ses réalisations et partager sa vision de l’avenir. Elles favorisent les partenariats, stimulent les investissements et renforcent l’attractivité des pays participants.

Les pavillons nationaux sont, également, des espaces de rencontres, au service du rayonnement économique et culturel.

Organisée par le BIE en collaboration avec le ministère du Commerce et du Développement des Exportations et le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), cette manifestation réunit 11 pays africains membres du BIE (Tunisie, Algérie, Angola, Bénin, Côte d’Ivoire, Gabon, République démocratique du Congo, São Tomé-et-Príncipe, Sénégal, Togo et Guinée), ainsi, que des représentants des prochaines Expositions internationales et universelles, dans le cadre d’un programme de formation, d’échanges techniques et de partage d’expertises consacré aux enjeux de la participation et de la valorisation des Expositions internationales.

Le programme vise à accompagner les États membres dans le développement de leurs capacités opérationnelles et stratégiques, l’amélioration des mécanismes de participation aux Expositions internationales, le partage des meilleures pratiques en matière de conception, de gestion et d’animation des pavillons nationaux, ainsi que le renforcement de la coopération entre les délégations participantes.

Les travaux s’articulent autour des ateliers thématiques animés par des experts du BIE, en présence de représentants des prochaines Expositions internationales et universelles, notamment Expo 2027 Belgrade et Expo 2030 Riyad.

Créé en 1928, le Bureau International des Expositions, est l’organisation intergouvernementale chargée de superviser et de réglementer les Expositions Universelles et Internationales.

Basé à Paris(France), il compte aujourd’hui 184 États membres et œuvre pour faire des Expositions des plateformes mondiales de dialogue, d’innovation et de coopération internationale.

A savoir que la Tunisie siège, depuis 1995, au BIE, et représentée par le PDG du CEPEX.