Le Tunisia Africa Business Council (TABC) organisera, du 6 au 8 avril 2027, au palais des Congrès de Tunis, la première édition d’un nouveau salon panafricain dédié à l’expertise, aux technologies et aux services à forte valeur ajoutée, a annoncé le président du TABC, Anis Jaziri.

Baptisé « African Technology & Expertise Expo » (ATEX), ce salon qui sera co-organisé avec Tunisia Consortium for African Development (TUCAD), vise à favoriser la transformation économique du Continent, a-t-il ajouté au cours d’une conférence de presse organisée, mercredi, à Tunis.

L’objectif est de promouvoir le savoir-faire tunisien et africain dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les infrastructures, l’éducation, la santé, le tourisme, l’industrie, l’agriculture, les technologies de l’information et de la communication, l’énergie, les services financiers, l’ingénierie et les solutions intelligentes au service du développement du continent.

Ce deuxième grand rendez-vous panafricain du TABC qui ambitionne de devenir l’exposition africaine de référence dédiée aux services, à l’expertise, aux technologies et aux solutions à forte valeur ajoutée sera organisée avec l’appui d’une vingtaine de partenaires internationaux de l’Algérie, de la Libye, du Maroc, de l’Egypte, de la côte d’Ivoire, du Bénin, du Niger, de Madagascar, du Burkina Faso, du Gabon, de l’Afrique du Sud, de la RDC, de Nigeria, du Cameroun, de l’Inde, de la Chine et de la France.

Il sera appuyé également par des d’institutions publiques et privées nationales engagées dans le développement de la coopération économique et technologique entre la Tunisie et le continent africain, a-t-il précisé.

Le responsable, a par ailleurs, fait savoir que les éditions suivantes seront organisées au cours du deuxième semestre de chaque année dans un pays africain.

Jaziri a, dans le même cadre, indiqué que l’Afrique a un besoin croissant en expertise qualifiée, en innovation, en ingénierie et en solutions technologiques, dans un contexte marqué par l’accélération des grands projets structurants en Afrique dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, du numérique, de l’industrie, de la santé, de l’eau, des télécommunications, de la finance et de la modernisation des administrations.

ATEX 2027 se positionnera comme une plateforme stratégique qui permettra aux expertises et sociétés tunisiennes d’exporter leurs services.

En fait, le salon permettra de connecter les sociétés de services, les entreprises technologiques, les sociétés d’ingénierie, les bureaux de conseil, les experts, les investisseurs, les bailleurs de fonds, les institutions publiques ainsi que les opérateurs économiques africains et internationaux autour des grands projets de développement du continent africain, selon les organisateurs.

Jaziri a annoncé par ailleurs la création prochaine du Conseil d’affaires Tuniso-Guinéen dont le lancement officiel sera organisé à Conakry.

Ce conseil, a-t-il précisé, vise à favoriser le développement de la coopération économique, le développement des échanges commerciaux, les investissements et les partenariats entre les deux pays, et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’implantation aux Tunisiens en Guinée.

La Guinée était l’invitée d’honneur à la 9ᵉ édition de la Conférence internationale sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique (FITA 2026), et nous avons examiné cette nouvelle initiative lors de la visite de la ministre guinéenne de l’Industrie et du commerce, a-t-il expliqué.

Evoquant le bilan du FITA, il cité la signature d’une quinzaine de conventions de partenariat couvrant plusieurs secteurs dont trois projets structurants majeurs conclus avec la République démocratique du Congo (RDC) et qui sont actuellement en phase d’études préliminaires.

Il s’agit la mise en place de « Novation City Kinshasa » (300 hectares), d’un technopark (100 hectares), outre la création d’un complexe industriel dans le secteur textile dénommée Kia Mona Tex, a-t-il expliqué.