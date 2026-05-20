Un rapport d’ONU-Habitat publié à Bakou indique que 3,4 milliards de personnes manquent de logement décent et 1,1 milliard vivent dans des bidonvilles. Le document préconise des solutions durables fondées sur les droits humains, la réhabilitation inclusive des quartiers et le renforcement des infrastructures face aux risques climatiques menaçant 167 millions de logements d’ici 2040.

Les chiffres d’une fracture sociale et économique planétaire

Le dernier rapport du Programme des Nations unies pour les droits humains (ONU-Habitat) met en lumière l’ampleur d’un déficit structurel qui fragilise les fondements mêmes du développement économique mondial. Selon le document, jusqu’à 3,4 milliards de personnes — soit près de la moitié de la population mondiale — ne disposent pas d’un logement décent.

Plus préoccupant encore, la précarité extrême s’enracine au cœur des métropoles : plus de 1,1 milliard d’individus s’entassent aujourd’hui dans des quartiers informels et des bidonvilles, un chiffre qui ne cesse de croître sous la pression d’une transition démographique mal maîtrisée.

Cette crise de l’habitat ne se limite pas à une problématique d’accès aux infrastructures de base. Elle représente un frein majeur à la productivité, à la santé publique et à la stabilité macroéconomique des pays en développement comme des économies émergentes. Pour ONU-Habitat, la résolution de cette impasse exige d’abandonner les approches purement comptables ou spéculatives de l’immobilier pour replacer le droit humain au centre des politiques publiques.

Du Brésil à la Thaïlande : L’efficacité éprouvée des approches inclusives

Face à ce défi titanesque, le rapport d’ONU-Habitat refuse le fatalisme et valorise les stratégies axées sur l’agilité et l’inclusivité. Le document met en exergue plusieurs modèles internationaux réussis qui démontrent la viabilité économique de solutions alternatives.

Au Brésil, les politiques de réhabilitation in situ des quartiers précaires ont été privilégiées au détriment des vagues de démolition massives, souvent destructrices de valeur économique et de tissu social. Cette approche permet de capitaliser sur l’existant tout en intégrant les populations au réseau urbain officiel.

De même, la Thaïlande s’illustre par le succès de ses projets de logement participatif, où les communautés locales deviennent actrices de la conception et du financement de leur habitat, optimisant ainsi l’allocation des ressources.

En Jordanie, les initiatives d’aménagement urbain inclusif prouvent qu’un urbanisme concerté réduit drastiquement les coûts de gestion à long terme pour les municipalités. Ces exemples démontrent qu’associer les communautés locales aux processus de décision garantit la pérennité des investissements.

Le secteur du bâtiment face à l’incontournable équation climatique

L’autre grande révélation de ce rapport réside dans la convergence forcée entre politiques du logement et urgence climatique. Les chiffres sectoriels sont sans équivoque : l’industrie du bâtiment et de la construction est responsable d’environ 37 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Le secteur est donc à la fois un contributeur majeur au réchauffement climatique et sa première victime potentielle. Les projections d’ONU-Habitat sont à cet égard alarmantes : d’ici 2040, les risques climatiques extrêmes menacent directement d’endommager ou de détruire 167 millions de logements à travers le monde.

Dès lors, l’investissement dans des infrastructures résilientes n’est plus une option environnementale, mais une nécessité de sauvegarde économique. L’agence onusienne exhorte les gouvernements à opérer une transition verte du secteur de la construction.

Cela implique le renforcement des cadres réglementaires contre les expulsions forcées, la subvention de politiques de logement abordable à haute efficacité énergétique, et le déploiement massif de techniques de construction locales et durables.