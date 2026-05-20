La Tunisie sera représentée par deux films en compétition et deux membres de jurys lors de la 26e édition du Festival International du Cinéma Africain de Khouribga (FICAK), qui se tiendra du 30 mai au 6 juin 2026 au Maroc.

Dans la compétition des longs métrages, qui compte 14 films, figure “La Voix de Hind Rajab” (The Voice of Hind Rajab) de la réalisatrice Kaouther Ben Hania. Cette coproduction tuniso-française, soutenue par le ministère des Affaires culturelles, s’inspire de l’histoire réelle d’une fillette de six ans piégée sous les tirs à Gaza en janvier 2024.

Le film a notamment été finaliste lors de la 98e édition des Academy Awards, dans la catégorie du Meilleur long métrage international.

En catégorie courts métrages, la sélection retient “Beyond her Soul” de Nabil Trabelsi, un projet de fin d’études de l’Ecole supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma (ESAC) à Gammarth, traitant du traumatisme lié à la disparition. Les œuvres de cette catégorie concourront notamment pour le Grand Prix « Nejib Ayed », nommé en hommage au producteur et ancien directeur des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC). Ce prix symbolise l’engagement constant du défunt producteur en faveur de l’émergence des talents cinématographiques sur le continent.

Par ailleurs, deux Tunisiennes figurent au sein des autres jurys : la critique Souad Zribi rejoint le Jury Critique Cinéma et Latifa Ben Aicha intègre le Jury Don Quichotte.

Le jury des longs métrages est présidé par Alex Moussa Sawadogo (Burkina Faso) et celui des courts métrages par Abdelilah El Jaouhari (Maroc).

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette édition fête le 49e anniversaire du festival avec la République Démocratique du Congo comme pays invité d’honneur. Le programme prévoit également une conférence sur les enjeux du streaming en Afrique et des hommages à l’acteur Younes Megri ainsi qu’au professionnel camerounais Émile Basack Bapobio.