Sept projets d’énergie solaire, d’une capacité totale de 120 kilowatts, ont été réalisés au profit d’associations de développement, de coopératives agricoles et de femmes entrepreneures en Tunisie, dans le cadre de l’Initiative régionale pour la promotion des applications d’énergie renouvelable à petite échelle dans les zones rurales de la région arabe (REGEND), a fait savoir, le Secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane.

Participant à distance à une session consacrée à l’Objectif de développement durable n°7 (Énergie propre et d’un coût abordable), organisée dans le cadre du Forum arabe pour le développement durable, le Secrétaire d’État a souligné que cette initiative portée par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (ESCWA) constitue une expérience pionnière pour garantir une transition énergétique inclusive et résiliente et un levier de développement local et d’autonomisation des femmes.

Toujours selon lui, ces installations décentralisées ont permis d’améliorer directement la qualité de vie en milieu rural en soutenant des infrastructures essentielles telles que les écoles et les centres de santé, tout en dynamisant les activités économiques locales.

Lors de cette session, Chouchane a également évoqué les progrès réalisés par la Tunisie dans le cadre de sa transition énergétique affirmant que le succès de cette transition ne dépend pas uniquement des mégaprojets, mais nécessite l’implication de l’ensemble des acteurs (institutions publiques, collectivités locales, société civile et secteur privé) pour concevoir des solutions adaptées aux besoins spécifiques du pays.

Il a abordé les efforts déployés pour accroître la contribution des énergies renouvelables dans le mix énergétique, encourager l’investissement dans l’énergie solaire et éolienne et mettre en place des programmes de rationalisation de la consommation d’énergie dans les différents secteurs économiques.

La Tunisie poursuit ses objectifs nationaux visant à atteindre 35 % de part d’énergies renouvelables dans le mix électrique, contre environ 9 % actuellement, a-t-il rappelé, précisant qu’environ 450 mégawatts ont déjà été installés sur les toits des habitations dans le cadre du régime d’autoproduction, outre le lancement prochain de cinq projets majeurs d’une capacité totale de 600 mégawatts pour renforcer le réseau national.

Le Forum arabe pour le développement durable, organisé par l’ESCWA en collaboration avec la Ligue des États arabes, a réuni plusieurs responsables régionaux pour évaluer les progrès de l’Agenda 2030 dans la région arabe.