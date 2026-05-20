La ville de Sbeïtla, dans le gouvernorat de Kasserine, a accueilli, mardi, une journée de sensibilisation consacrée aux mécanismes de financement et à l’intégration de l’approche genre, organisée par Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dans le cadre du programme « Corridor Économique ».

Cette initiative vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier celles portées par les jeunes et les femmes dans les régions de l’intérieur, aux financements nécessaires au développement et à l’extension de leurs activités.

La rencontre a réuni plusieurs structures d’accompagnement et d’appui, ainsi que le directeur général de la Banque de Financement des PME et des représentants des sociétés régionales d’investissement des gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan.

À cette occasion, des conventions de partenariat ont été signées afin d’identifier les projets bancables, d’assurer leur accompagnement post-financement et de garantir leur pérennité ainsi que leur viabilité économique.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la directrice générale de la CDC, Najia Gharbi, a indiqué que cette journée s’inscrit dans une série de rencontres dédiées à la promotion des instruments de financement des projets à impact environnemental et social.

Elle a précisé que le programme « Corridor Économique » ambitionne de financer au moins 70 projets dans les gouvernorats de Kasserine et Sidi Bouzid, dans une approche de soutien au développement durable, de stimulation de l’investissement et de création d’emplois.

De son côté, Nadia Gouta, responsable du projet au sein du Programme des Nations unies pour le développement en Tunisie, a indiqué que les agences onusiennes sont parvenues à mobiliser des financements additionnels au profit du « Fonds d’Impact », afin de soutenir l’ensemble des acteurs de l’investissement dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan.

Le programme « +Fin4Youth », doté de 3 millions de dollars pour 2026-2027, vise à soutenir les investissements des jeunes et des femmes dans des secteurs porteurs comme l’agriculture, l’artisanat et les énergies renouvelables.

Par ailleurs, le vice-président du Conseil national des régions et des districts Mohamed Ayachi Jamaii, a insisté sur la nécessité de renforcer les dispositifs d’accompagnement et de lever les obstacles non financiers en coordination avec les différentes autorités régionales.