Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche vient de dévoiler un nouvel habillage de son mur extérieur sur l’avenue Alain Savary à Tunis, à l’occasion de la Journée nationale de l’agriculture (célébrée le 12 mai 2026), et ce, dans le cadre de la campagne Agridays, menée en collaboration avec l’Agence de Vulgarisation et de Formation Agricoles (AVFA).

À travers ce nouvel habillage visuel, la campagne met en lumière une agriculture tunisienne en pleine transformation, plus innovante, plus technologique et tournée vers les métiers d’avenir. Fresques artistiques et panneaux visuels valorisent les nouvelles réalités des secteurs agricole et maritime : industries agroalimentaires, aquaculture, mécanique navale, agriculture intelligente, transformation des produits agricoles, innovation et entrepreneuriat.

Le parcours met également en avant les métiers qui recrutent ainsi que les compétences recherchées dans les filières agricoles, agroalimentaires et maritimes. Une place importante est accordée à la formation professionnelle agricole et maritime à travers des visuels consacrés aux centres de formation de l’AVFA, aux parcours des apprenants et aux opportunités offertes aux jeunes dans les différentes régions du pays.

La campagne valorise, aussi, une nouvelle génération de jeunes qui choisissent, aujourd’hui, l’agriculture, l’agroalimentaire et la pêche comme secteurs d’avenir.

Placée sous le slogan « La sécurité alimentaire est une décision et non un choix », la campagne Agridays vise à sensibiliser le public aux enjeux de la sécurité alimentaire, de l’innovation, de l’emploi et de l’adaptation climatique.

Ainsi, plusieurs centres de formation professionnelle relevant de l’AVFA organisent des activités immersives en lien direct avec le monde professionnel.

Il convient de noter que les efforts déployés par l’AVFA s’inscrivent dans le cadre de partenariats stratégiques, notamment à travers le programme TRACE et le projet Nexus Skills & Jobs for Youth, qui accompagnent l’AVFA dans sa mission de renforcer l’inclusion économique des femmes et des jeunes dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.