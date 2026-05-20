La réforme des circuits de distribution agricoles revient au centre du débat économique avec un constat : 75 % des flux passeraient encore par les circuits parallèles. Dans le bâtiment, promoteurs et industriels accélèrent les projets liés à la transition énergétique et au recyclage de l’eau. L’intelligence artificielle recompose aussi le marché de l’emploi tunisien, tandis que Mahdia présente un projet urbain et touristique structurant à Ben Ghayadha.

LES 5 TITRES DU JOUR

🔹 Distribution agricole : l’informel domine encore 75 % des circuits en Tunisie

🔹 Bâtiment durable : recyclage des eaux grises et bonus de constructibilité proposés

🔹 Intelligence artificielle : les entreprises tunisiennes signalent une pénurie persistante de compétences

🔹 Transition énergétique : la CCITF appelle à accélérer les normes du bâtiment résilient

🔹 Mahdia dévoile le mégaprojet Ben Ghayadha au Salon Carthage 2026

LE CHIFFRE DU SOIR

75 % — Part de l’électricité basse tension consommée par les bâtiments résidentiels et commerciaux

LE SECTEUR À SURVEILLER

Startups/IA – Le chômage des diplômés atteint 24,2 % selon les données citées. Dans le même temps, 80 % des entreprises déclarent manquer de compétences adaptées. Les métiers liés à la cybersécurité, aux énergies renouvelables et à l’ingénierie de précision restent recherchés. La maîtrise des outils d’IA devient progressivement un standard d’employabilité.

SUR LES MARCHÉS

Tunindex 17 521,40 +30,27% | USD 2,9034 DT | EUR 3,3965 DT | Brent 91,81 USD

À SUIVRE

Présentation officielle du projet Ben Ghayadha au Salon Carthage 2026

Conférences internationales sur la rénovation énergétique et le bâtiment durable

Suivi attendu des indicateurs inflationnistes liés aux produits frais et agricoles