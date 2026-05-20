Le compte à rebours est lancé pour les agents de l’État et les pensionnés. En application du décret n°63 du 30 avril 2026, le versement des revalorisations salariales et des pensions s’opérera dès ce mois de mai. Un soulagement financier de taille, doublé d’un effort logistique majeur, puisque l’administration s’apprête à solder d’un coup quatre mois d’arriérés.

Un double levier d’application immédiate pour le pouvoir d’achat

L’attente prend fin pour des millions de foyers. Dès la fin du mois de mai 2026, la feuille de paie des fonctionnaires ainsi que les bulletins de pension des retraités afficheront une trajectoire résolument haussière. Ce basculement simultané, orchestré par les autorités, vise à injecter une bouffée d’oxygène immédiate dans l’économie réelle, alors que l’érosion monétaire pesait sur la consommation des ménages.

L’activation de cette mesure ne souffre d’aucun calendrier progressif : le secteur public s’aligne d’un bloc. Les retraités, souvent en première ligne face à l’inflation structurelle, bénéficient de la même réactivité que les agents en activité, garantissant une équité de traitement saluée par les partenaires sociaux.

Le choc budgétaire de mai : le versement intégral des rappels

C’est le point d’orgue de cette réforme. Le mois de mai 2026 ne sera pas seulement celui de la revalorisation faciale ; il s’imposera comme un moment exceptionnel de trésorerie. En effet, l’exécutif a acté le versement des rappels cumulés depuis le début de l’année budgétaire.

Les retards accumulés sur les mois de janvier, février, mars et avril 2026 seront soldés en une seule et unique fois. Concrètement, les bénéficiaires percevront sur leur compte bancaire leur nouveau traitement mensuel, auquel s’ajoutera le cumul des quatre mois d’arriérés. Pour la gestion des finances publiques, ce “guichet unique” représente une injection de liquidités massive sur un seul exercice mensuel.

Le décret n°63 : le nouveau cadre juridique global

Au-delà de la mécanique comptable, cette opération d’envergure repose sur une assise légale stricte : le décret n°63 du 30 avril 2026. Ce texte juridique de référence ne se contente pas de valider l’effort consenti pour la fonction publique ; il pose les jalons réglementaires des augmentations salariales à l’échelle nationale, englobant le secteur public et le secteur privé.

En fixant avec précision les montants octroyés, les modalités d’application techniques et le calendrier d’entrée en vigueur, ce décret sécurise juridiquement les gains des actifs et des pensionnés, mettant fin aux incertitudes qui planaient sur le calendrier macroéconomique de l’année 2026.