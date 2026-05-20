La Tunisie s’est imposée comme une voix engagée lors de la 79ᵉ Assemblée mondiale de la Santé (AMS), qui se tient à Genève du 18 au 23 mai 2026, en portant haut ses convictions en matière de souveraineté sanitaire, d’innovation et d’équité dans l’accès aux soins.

Prononçant la déclaration de la Tunisie en séance plénière devant le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les délégations du monde entier, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a défendu une vision sans concession à travers une série d’interventions de haut niveau : « La santé doit être un droit humain universel, à l’abri des calculs étroits et du marchandage. La maladie ne reconnaît pas de frontières, et les épidémies ne font pas de distinction entre les peuples. »

Sous le thème « Redéfinir la santé mondiale : une responsabilité partagée », le ministre a rappelé l’initiative du président de la République, Kaïs Saïed, en faveur d’un nouveau traité mondial sur les pandémies. Il a également soumis une proposition tunisienne visant à renforcer la vocation humaniste et scientifique de l’OMS, afin de lui permettre d’assumer pleinement ses missions de prévention, de sécurité sanitaire et d’équité face aux crises sanitaires mondiales.

En marge de la plénière, Mustapha Ferjani a multiplié les rencontres et les échanges dans le cadre de la diplomatie sanitaire tunisienne. Lors d’un dialogue avec l’Agence africaine du médicament (AMA), il a affirmé que la souveraineté du continent restait tributaire du développement de la production locale de vaccins et de produits de santé sûrs et accessibles.

En participant à la 64ᵉ session du Conseil des ministres arabes de la Santé, il a plaidé pour une coordination interarabe accrue afin de répondre aux urgences humanitaires et sanitaires de la région.

D’après les informations publiées sur les réseaux sociaux du ministère de la Santé, la Tunisie a également profité de cette tribune internationale pour valoriser son écosystème scientifique et technologique lors de panels spécialisés. Face à la Chambre arabo-suisse de commerce et d’industrie, Mustapha Ferjani a exposé les avancées tunisiennes en matière de e-santé, citant le recours à l’identifiant unique de santé, au dossier médical électronique, ainsi que la résilience des plateformes EVAX et Najda.

Lors d’une conférence conjointe avec l’Égypte et la Chine dédiée aux maladies rares, il a mis en avant l’expertise nationale en matière de diagnostic génétique, les avancées de la recherche sur le génome, ainsi que l’intégration de l’intelligence artificielle et de la télémédecine.

Par cette participation active, la Tunisie confirme son statut d’acteur clé de la gouvernance sanitaire mondiale, portant une voix qui concilie souveraineté nationale, innovation de pointe et justice en matière d’accès aux soins.