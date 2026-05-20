Le directeur exécutif de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (SIFC- ITFC) et secrétaire général du Programme des Ponts du commerce arabo-africains (AATB), Adib Youssef Al-Aama, a fait part, mardi, de la volonté de l’ITFC de renforcer sa coopération avec la Tunisie et d’en élargir le champ d’application, et ce, lors d’une entrevue avec la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi.

En visite de travail, du 18 au 21 mai 2026 en Tunisie, le responsable a salué, par la même occasion, la volonté de la Tunisie à honorer ses engagements, durant les différentes étapes des projets communs, a précisé le département des Finances, dans un communiqué.

De son côté, Khaldi a souligné la solidité des relations entre la Tunisie et lITFC, ajoutant que les accords de financement signés par les deux parties s’inscrivent dans le cadre d’une politique économique visant à préserver et à appuyer les entreprises publiques. Il est à noter que l’ITFC s’attèle à développer et à étendre le commerce intra-Organisation de la Coopération Islamique.

Quant au programme AATB, il se présente comme une initiative multi-institutionnelle, visant à stimuler les échanges et les investissements entre l’Afrique et le monde arabe.