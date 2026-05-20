La construction d’une société inclusive commence dès la conception de la ville et les détails de l’espace urbain, a affirmé le ministre de l’Équipement et de l’Habitat et chargé de la gestion du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Salah Zouari, ajoutant que le succès des politiques de logement se mesure à leur capacité à garantir la dignité, la sécurité et l’autonomie de chaque citoyen sans exception.

Le ministre s’exprimait lors de sa participation, sur instruction du Chef de l’Etat, aux travaux de la 13ème édition du Forum urbain mondial tenue à Bakou (Azerbaïdjan), les 18 et 19 mai 2026, sous le thème “Le logement dans le monde: des villes et des communautés sures et résilientes”, selon un communiqué du ministère de l’équipement et de l’habitat publié mercredi.

Le ministre été accompagné de la directrice de l’urbanisme au ministère, Najah Karbia, ainsi que de la directrice du bureau de l’ONU-Habitat en Tunisie, Aida Rabbana, précise la même source.

Zouari a saisi cette occasion pour prendre part à plusieurs rencontres de haut niveau, notamment, une réunion sur “l’accès au logement pour les personnes en situation de handicap dans les villes durables et inclusives”, à l’issue de laquelle il a supervisé la signature d’une convention entre le bureau de l’ONU-Habitat et la Fondation Alwaleed Philanthropies qui oeuvre à faciliter l’accès des personnes porteuses de handicap au logement et aux services dans certaines villes tunisiennes.

Le ministre a, dans ce contexte, passé en revue la politique nationale de l’habitat qui place le logement décent comme l’un des piliers fondamentaux de la dignité du citoyen et de sa stabilité sociale et psychologique.

Cette politique vise à garantir une vie digne et à réaliser la justice sociale, avec une attention particulière accordée aux catégories à faible revenu et aux personnes en situation de handicap.

Il a, également, présenté un exposé sur les principaux programmes de logement lancés par l’État au profit des catégories vulnérables et à faible revenu, avec une priorité accordée aux personnes handicapées.

Le ministre a, dans ce contexte, rappelé que ces orientations s’inscrivaient dans le cadre de la Vision Tunisie 2035, qui mise sur le développement de villes intelligentes, durables et inclusives, capables de répondre aux mutations rapides et aux exigences des générations actuelles et futures, en adéquation avec le onzième objectif de développement durable visant à rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables.

Cette vision est basée sur la prise en compte des catégories à besoins spécifiques et de l’approche genre, outre le respect des spécificités culturelles et sociales, la garantie d’un accès équitable aux services et installations de base, l’adoption d’une planification urbaine intégrée et durable pour améliorer la qualité de vie, ainsi que l’encouragement de l’innovation et des technologies modernes dans la gestion des villes et le développement de l’habitat, selon le même communiqué.