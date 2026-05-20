L’Arab Tunisian Bank, et Visa International, récompensent la fidélité de leurs clients et annoncent les résultats du grand jeu-concours organisé à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Ce challenge, qui s’est déroulé du 18 février au 25 mars 2026, a offert une occasion exceptionnelle aux porteurs de cartes Visa ATB de participer à une expérience mémorable et de remporter des lots prestigieux.

Les gagnants ont ainsi été célébrés lors d’une cérémonie conviviale tenue en présence du Directeur Général, Mr Riadh Hajjej et des dirigeants de l’ATB. Ce moment festif, a permis de récompenser la fidélité des clients ATB, tout en partageant avec eux la passion du sport et des grandes compétitions internationales.

Les heureux lauréats ont ainsi remporté des lots prestigieux, répartis selon les catégories de cartes :

Pour les détenteurs de cartes Visa Internationales, le grand gagnant bénéficie d’un voyage exclusif pour deux personnes aux États-Unis, afin de vivre de près l’effervescence de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Pour les détenteurs de cartes Visa Nationales, cinq lauréats ont remporté chacun un téléviseur de dernière génération, pour suivre les matchs et vibrer au rythme des performances des équipes internationales.

Une célébration de l’innovation, de la confiance et de la fidélité :

Ce jeu-concours s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’ATB et Visa à placer leurs clients au cœur de leurs initiatives. Au-delà des cadeaux prestigieux, cette action vise également à encourager les Tunisiens à adopter pleinement l’utilisation moderne, pratique et sécurisée des paiements digitaux.

L’ATB et Visa réaffirment leur volonté commune à accompagner leurs clients dans leur transition vers des solutions bancaires digitales fiables et innovantes, tout en leur offrant des avantages exclusifs et des expériences mémorables

Nous félicitons chaleureusement tous les gagnants et remercions nos clients pour leur participation enthousiaste. L’aventure continue, et nous leur donnons rendez-vous pour les prochaines initiatives qui promettent, elles aussi, d’être riches en surprises !

À propos de l’ATB

Créée en 1982, l’Arab Tunisian Bank (ATB) est une banque universelle qui place l’innovation, la proximité et la satisfaction client au cœur de sa stratégie. Forte d’un réseau national couvrant l’ensemble du territoire tunisien, l’ATB poursuit son développement en conjuguant transformation digitale et accompagnement personnalisé.

Pour plus d’informations : www.atb.com.tn