Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, a honoré mardi, la stagiaire Maram Rezgui, lauréate du concours international des jeunes chefs cuisiniers « Young Chefs International », tenu en Russie du 13 au 15 mai dernier, au siège du ministère.

Selon un communiqué publié par le ministère, Chaoued a souligné que cette distinction reflète une image honorable du secteur de la formation professionnelle et confirme l’excellente réputation des compétences et des diplômés du système national de formation professionnelle, notamment des jeunes qui aspirent à se distinguer lors des grands événements et forums nationaux et internationaux.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a recommandé à cet égard de veiller à l’accompagnement des stagiaires et des diplômés du système national de formation professionnelle afin de leur permettre de tracer un parcours professionnel distinctif, d’ancrer une culture de valorisation des acquis et de faire connaître les réussites, et de renforcer l’approche participative avec l’ensemble des composantes du système national public et privé de formation professionnelle.