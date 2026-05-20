Le calendrier des pensions de mai est fixé. Si l’organisation des versements de la CNSS et de la CNRPS témoigne d’une synchronisation technique rodée entre les banques et la Poste tunisienne, la question cruciale des liquidités jette une ombre sur le versement intégral des rappels accumulés depuis janvier. En coulisses, la grogne syndicale monte face à un dialogue social jugé grippé.

Un calendrier de versement unifié sous le signe de l’efficacité logistique

L’annonce officielle des dates de versement apporte une visibilité attendue par des centaines de milliers de ménages. Dès le jeudi 21 mai 2025, la Poste tunisienne ouvrira ses guichets de manière unifiée pour l’ensemble des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS).

Les banques suivront un schéma quasi simultané : les fonds CNSS y seront disponibles le jour même (21 mai), tandis que les affiliés de la CNRPS devront attendre le vendredi 22 mai. Cette sectorisation fine vise à fluidifier les transactions et à éviter les goulots d’étranglement financiers en fin de mois.

L’équation complexe des liquidités et le casse-tête des rappels

Derrière cette mécanique logistique se cache une réalité financière beaucoup plus fluctuante. L’augmentation des pensions, actée depuis janvier dernier, a généré un passif de quatre mois de rappels que la Fédération générale des retraités espère voir régularisé immédiatement.

Toutefois, la concrétisation de ce paiement en une seule injection reste tributaire de l’état de la trésorerie des caisses sociales. Si les liquidités font défaut, les bénéficiaires devront se contenter de leur pension standard assortie de la seule revalorisation de mai, reportant de fait le règlement des arriérés à des jours meilleurs.

Revalorisations ciblées : une bouffée d’oxygène à double vitesse

Sur le front du pouvoir d’achat, les ajustements entérinés au Journal officiel se traduisent par deux mesures distinctes. D’une part, les pensions de vieillesse de base affichent une progression de 5 %. D’autre part, les allocations sociales les plus modestes connaissent un relèvement forfaitaire de 20 dinars, portant leur montant de 260 à 280 dinars.

Ces hausses prennent effet dès la mensualité de mai. Bien que notables, ces revalorisations interviennent dans un contexte inflationniste persistant qui en atténue l’impact réel pour les ménages.

Rupture du dialogue social et arbitrage budgétaire à l’horizon 2027

Au-delà des chiffres, la grogne syndicale s’intensifie sur le terrain de la gouvernance. La Fédération déplore un年后 d’exclusion systématique des discussions législatives à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) concernant les droits des retraités. Les courriers envoyés au ministère des Affaires sociales restent sans réponse.

Seule lueur d’espoir dans ce climat de défiance : l’amorce de discussions préliminaires entre le ministère des Finances et l’UGTT autour de la loi de finances 2027, signe que les équilibres macroéconomiques futurs se négocient dès à présent.