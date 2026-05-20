Le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, a examiné hier, mardi, lors d’une série de rencontres et d’échanges de haut niveau à Genève, les moyens de soutenir la réforme du système de santé, de développer la santé numérique et de renforcer les partenariats internationaux au service des priorités sanitaires de la Tunisie.

Selon un communiqué publié mercredi matin par le ministère de la Santé, Ferjani a participé à plusieurs rencontres avec le Groupe de la Banque mondiale, le Fonds mondial et le Programme des Nations unies pour le développement, ainsi qu’à des réunions internationales sur la santé numérique, la participation communautaire et l’innovation en matière de santé, au cours desquelles l’importance d’investir dans les soins de santé primaires et de soutenir la transition numérique et l’intelligence artificielle a été soulignée.

Le ministre a également tenu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues d’Égypte, d’Arabie saoudite et d’Algérie, qui ont porté sur la coopération dans les domaines de la « santé unique », de la santé numérique, de la médecine génomique, de l’industrie pharmaceutique, du jumelage entre établissements de santé, de l’échange d’expériences et des achats communs.

Il a, à cette occasion, souligné que la Tunisie œuvre à transformer sa présence internationale en partenariats concrets et en projets tangibles afin de faire avancer la réforme du système de santé et d’œuvrer sans relâche pour faire de la Tunisie une plateforme régionale en matière de santé numérique et d’innovation.

Ces rencontres et échanges se sont déroulés dans le cadre de la participation du ministre de la Santé aux travaux de la 79e session de l’Assemblée mondiale de la santé, organisée à Genève du 18 au 23 mai 2026.