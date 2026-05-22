Le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) vient de lancer un appel à candidature aux cinéastes et jeunes Tunisiens pour participer à la deuxième édition du concours de la Chaire UNESCO, baptisé « Un patrimoine à proximité ». Organisé à l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine, cet événement met à l’honneur la photographie et les courts-métrages.

Les candidats ont jusqu’au 31 mai 2026 pour s’inscrire, tandis que la date limite de soumission des œuvres est fixée au 31 juillet 2026. L’annonce des lauréats aura lieu le 27 septembre 2026.

Les modalités de participation et le règlement sont accessibles directement via le QR Code intégré à l’annonce officielle.

Ce concours s’inscrit dans une démarche de soutien à la créativité de la jeunesse et d’encouragement à la documentation visuelle du patrimoine. Il ambitionne d’inviter les jeunes du monde arabe à capturer la présence du patrimoine vivant dans leur quotidien, tout en valorisant son rôle de levier pour l’identité et la cohésion sociale.

Deux catégories distinctes sont ouvertes aux participants : la photographie et les courts-métrages.

La Journée mondiale du patrimoine est une initiative internationale dédiée à la sensibilisation du public sur l’importance de la protection, de la préservation du patrimoine culturel, des sites historiques et des héritages naturels de l’humanité.

Placé sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, le CNCI, qui pilote cette action, est un établissement public autonome fondé en 2011. Il a pour mission principale la mise en œuvre des politiques publiques du septième art, le développement de l’industrie cinématographique, le financement de la production, ainsi que la sauvegarde du patrimoine audiovisuel.