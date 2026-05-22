Une séance de travail consacrée au suivi de l’avancement de plusieurs projets municipaux et à l’accélération du traitement des problèmes soulevés par certains citoyens en vue d’améliorer les services publics s’est tenue, jeudi, au siège de la municipalité de Tunis, selon un communiqué publié vendredi.

Présidée par la chargée de la gestion de la municipalité de Tunis, Sameh Daldoul, la réunion a notamment examiné une proposition de rénovation de la place de la Kasbah.

Sameh Daldoul a souligné, à cet effet, que la plupart des structures et des bâtiments relevant de la municipalité nécessitent des travaux de réaménagement et de maintenance pour assurer leur bon fonctionnement, citant notamment certains bureaux et jardins d’enfants municipaux.

Les discussions ont également porté sur les parkings municipaux, avec la confirmation de la réalisation prochaine d’un nouveau parking municipal dans la zone du 9-Avril par l’Agence municipale de gestion (AMG), afin de réduire la congestion du trafic routier dans la capitale.

La séance a également abordé un projet routier devant être réalisé dans le cadre d’un appel d’offres, avec un démarrage des travaux prévu en juillet 2026 pour un coût total estimé à 330.000 dinars.

Les participants ont, par ailleurs, mis l’accent sur l’entretien des espaces verts et les opérations de reboisement. Il a été question de la poursuite des travaux d’entretien et d’élagage des arbres dans les différents arrondissements municipaux, par le biais de contrats.

Les discussions ont aussi porté sur l’installation de petites poubelles suspendues dans la rue Bab Bnet, le remplacement de certains équipements vétustes, le renforcement des opérations d’entretien aux abords de la Maison de la Culture « Slimania », au cœur de la médina de Tunis, et le long du parcours de Tourbet El Bey.

En ce qui concerne l’éclairage public, des préparatifs sont en cours en vue du lancement des travaux de renouvellement du réseau, pour un coût global estimé à 200.000 dinars. La réhabilitation du circuit touristique de la ville a également été évoquée, selon la même source.

D’autre part, les participants ont souligné l’impératif pour l’ensemble des vendeurs de s’installer à l’intérieur du souk municipal “Sidi Sridek”, afin de mieux organiser l’activité commerciale. Ils ont, dans le même cadre, examiné l’état d’avancement du projet d’aménagement du stade municipal d’el Hafsia.

En fin de séance, Sameh Daldoul a appelé les différents intervenants et services à unir leurs efforts pour promouvoir le travail municipal, au service de l’intérêt des citoyens et dans le but de préserver la beauté et le patrimoine unique de la ville de Tunis, a ajouté la même source.