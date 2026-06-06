Wiem Barhoumi n’a jamais avancé en ligne droite. Son parcours ressemble davantage à une ascension : des prises solides, des détours assumés, des choix abrupts et une conviction qui s’affirme à mesure qu’elle grimpe. Formée à l’informatique et au multimédia, elle débute dans le digital avec la rigueur d’une technicienne et l’intuition d’une créative. Licence, master en e‑business, puis un poste de développeuse multimédia où elle apprend à manier l’innovation comme d’autres manient la corde : avec précision, exigence et vision.

Mais derrière l’écran, une autre vie se construit. Une vie verticale, minérale, sauvage. Spéléologue, grimpeuse, exploratrice des reliefs et des cavités, Wiem Barhoumi passe ses week‑ends suspendue à une paroi ou enfouie sous terre, là où le silence raconte mieux que les mots. Ce double monde — le code et la roche, le numérique et le vivant — finit par créer une tension impossible à ignorer. Elle comprend que sa place n’est pas dans un choix, mais dans une fusion.

En 2022, elle tranche. Elle quitte son emploi, renonce au confort du bureau et fonde Défouli, un projet qui porte sa signature : hybride, engagé, indocile. Défouli n’est pas une simple startup d’écotourisme ; c’est la tentative assumée de réinventer la manière dont on explore un territoire. Wiem y injecte son ADN digital — gamification, réalité augmentée, expérience utilisateur — tout en revendiquant une approche profondément ancrée dans la nature, le sport et l’impact local. Elle ne veut pas seulement emmener des gens en montagne ; elle veut changer leur regard sur ce qu’ils foulent.

Côté financement, elle avance avec la même prudence que sur une paroi instable. Pas de levées de fonds précipitées, pas de croissance artificielle. Défouli s’est d’abord construit grâce à des programmes d’accompagnement et de soutien institutionnel, le temps de tester, d’affiner, de consolider. Mais la fondatrice ne cache pas ses ambitions : à moyen terme, elle ouvrira son capital — à condition de trouver des partenaires capables de comprendre que son projet n’est pas un produit, mais un engagement écologique, territorial et social.

Aujourd’hui, Wiem Barhoumi incarne une nouvelle figure de l’entrepreneuriat tunisien : une femme qui ne choisit pas entre technologie et nature, entre innovation et terrain, entre performance et sens. Elle avance comme elle grimpe : avec lucidité, audace et une détermination qui ne cherche pas à séduire, mais à transformer.

A.B.A