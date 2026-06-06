Pour la première fois en Tunisie, une équipe du service de cardiologie de l’hôpital universitaire Hédi Chaker de Sfax a réalisé avec succès l’implantation d’un stimulateur cardiaque sans sonde ( Leadless Pacemaker – Abbott Aveir), a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère indique que cette technologie de nouvelle génération, destinée au traitement des troubles du rythme cardiaque, se distingue par l’absence de fils de connexion, une durée de fonctionnement pouvant atteindre 20 ans et la possibilité d’être retirée en cas de besoin.

“Cette implantation illustre la capacité des compétences médicales tunisiennes et des établissements publics de santé à adopter les technologies médicales les plus avancées”, ajoute le communiqué.

A cette occasion, le ministère salue les efforts des équipes médicale, paramédicale, technique et administrative ayant contribué à la réussite de cette première nationale.