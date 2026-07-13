Les inscriptions à la participation au salon “Expoprotection 2026”, prévu les 3, 4 et 5 novembre 2026, au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles, en France, sont ouvertes, sont ouvertes, a indiqué le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Dans un communiqué, le CEPEX invite les entreprises tunisiennes souhaitant exposer au sein du pavillon national à soumettre leurs candidatures exclusivement via la plateforme électronique E-CEPEX. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 15 août 2026.

Organisé tous les deux ans, “Expoprotection” figure parmi les principaux salons professionnels en France dédiés à la prévention et à la maîtrise des risques. Il réunit les principaux acteurs des secteurs de la sécurité, de la protection et de la santé au travail et constitue une vitrine des dernières innovations, solutions et services destinés à améliorer la prévention des risques professionnels.

Selon le CEPEX, cette participation offre aux entreprises tunisiennes une opportunité de renforcer leur visibilité sur les marchés internationaux et de consolider le positionnement de la Tunisie en tant que plateforme compétitive de production et d’approvisionnement dans les secteurs de la sécurité et de la protection.

Il s’agira de la deuxième participation de la Tunisie à cette manifestation internationale, qui vise à promouvoir le savoir-faire des entreprises tunisiennes spécialisées dans les équipements de protection individuelle, les textiles techniques, les vêtements professionnels, les chaussures de sécurité et, plus largement, les solutions dédiés à la santé et à la sécurité au travail.