Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti a reçu, vendredi, José Ignacio Madrazo Bolivar, qui lui a remis une copie de ses lettres de créance en qualité d’ambassadeur du Mexique en Tunisie, avec résidence à Alger.

Cette rencontre a été l’occasion pour le chef de la diplomatie tunisienne de saluer la solidité des relations bilatérales, établies depuis 1961, et de réaffirmer la volonté de la Tunisie de leur donner un nouvel élan à travers le renforcement de la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’éducation et de la culture.

Nafti s’est par ailleurs félicité de la convergence des positions des deux pays au sein des instances internationales, notamment sur les questions de développement social et de lutte contre la pauvreté.

D’après un communiqué du ministère, les deux parties ont également évoqué les grands rendez-vous sportifs comme vecteur de rapprochement entre les deux peuples. L’ambassadeur mexicain a, à cet égard, réaffirmé la disposition de son pays à offrir toutes les facilités nécessaires aux nations qualifiées pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont la Tunisie, afin de garantir le succès de la compétition.

Les deux responsables sont convenus d’élaborer un plan d’action bilatéral qui sera convenu prochainement entre les deux parties.