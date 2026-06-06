La Directrice générale de l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), Leila Msellati, a annoncé, lors d’une visite de travail effectuée ce vendredi, par le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Sofiane Tekaya au gouvernorat de Tozeur, la décision d’intégrer le village artisanal de Tozeur Castilia dans le circuit touristique. Dans une déclaration à la presse, Msellati a indiqué que le village artisanal a connu des difficultés ces dernières années, notamment l’absence de visites programmées vers ce site, à cause de son éloignement des marchés de l’artisanat de la ville de Tozeur, ainsi que des circuits touristiques et des sites fréquentés par les touristes

Elle a ajouté qu’outre la décision d’intégrer le village au circuit touristique, un programme a été mis en place et sera mis en œuvre prochainement, en coordination avec les autorités régionales, afin de dynamiser le village artisanal sur une longue période de l’année.

Il s’agit également de renforcer la présence des jeunes artisans, d’autant plus que le secteur enregistre l’adhésion d’un grand nombre de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur qui peuvent apporter une valeur ajoutée au secteur et au village artisanal.

Elle a également indiqué qu’il est prévu de conclure des accords entre les différentes structures administratives et professionnelles concernées par le secteur, à l’instar du ministère de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, du ministère des Affaires culturelles et de l’Agence tunisienne de formation professionnelle, afin de dynamiser le village et d’organiser des manifestations ainsi que des foires permettant d’attirer des visiteurs et des touristes dans la région.

La Directrice générale a souligné que le gouvernorat de Tozeur regorge de spécialités variées dans le domaine de l’artisanat , qui offrent des produits diversifiés, mettant en valeur le patrimoine et l’histoire, rappelant que l’objectif de la création du village artisanal est d’encourager l’implantation des métiers de l’artisanat et de créer des opportunités de commercialisation .