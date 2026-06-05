L’augmentation des retraites en Tunisie en 2026 s’élève à 5 %, mais son impact réel reste limité par l’inflation. Les retraités de la CNSS touchent cette hausse depuis janvier 2026, tandis que les non-salariés l’ont reçue en avril. Les agriculteurs et artisans devront attendre 2027 pour en bénéficier.

Le paradoxe de l’augmentation invisible pour les bas revenus

L’exercice 2026 restera exceptionnel par sa méthode, mais contesté pour ses résultats. Contrairement à la progressivité des années antérieures, l’application simultanée des hausses de salaires et de pensions à plusieurs secteurs a provoqué un afflux inédit de demandes d’explications de la part des citoyens. Au cœur du mécontentement : le sort des bénéficiaires des plus faibles pensions.

Pour cette catégorie vulnérable, dont les revenus sont adossés aux aides d’État aux familles nécessiteuses, la revalorisation de 5 % s’est transformée en un jeu à somme nulle. Le mécanisme technique est implacable : lorsque la pension de base augmente, la contribution complémentaire directe de l’État diminue d’un montant équivalent.

“Le véritable problème ne réside pas uniquement dans le taux d’augmentation fixé à 5 %, mais surtout dans l’accélération de l’inflation et la hausse des prix des produits de base.”

Résultat, le montant final perçu reste strictement identique. Si la logique juridique se tient, l’impact social est nul. Il y a urgence à concevoir de nouveaux leviers pour que les hausses décrétées ruissellent enfin vers ceux qui en ont le plus besoin.

Un calendrier à plusieurs vitesses qui fragmente les bénéficiaires

La lisibilité de la réforme souffre également d’un calendrier d’application fragmenté, qui varie selon l’affiliation aux régimes sociaux :

Janvier 2026 : Les retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont ouvert la marche, touchant leurs hausses et les rappels correspondants.

: Les retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont ouvert la marche, touchant leurs hausses et les rappels correspondants. Avril 2026 : Date de référence pour les travailleurs non salariés, les artistes et les créateurs.

: Date de référence pour les travailleurs non salariés, les artistes et les créateurs. Horizon 2027 : Les laissés-pour-compte temporaires, à savoir les petits artisans, les agriculteurs et les employés de maison, devront attendre l’année prochaine pour voir la couleur de ces ajustements, conformément aux textes réglementaires.

Cette sectorisation accentue le sentiment d’iniquité au sein d’une population déjà lourdement éprouvée par la crise économique.

“Lorsqu’une augmentation de 5 % est appliquée à la pension de base, la contribution de l’État est réduite d’un montant équivalent, ce qui conduit souvent le bénéficiaire à percevoir pratiquement la même somme.

Trente ans de vide juridique et le gel du régime complémentaire

Au-delà des arbitrages de 2026, l’analyse met en lumière des failles législatives structurelles qui durent depuis des décennies. Le cas des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) affiliés volontairement est symptomatique : une loi de 1989 prévoyait l’indexation de leur pension sur le niveau de vie, mais le décret d’application n’a jamais été publié.

Trente-sept ans d’attente stérile. Même blocage pour les victimes d’accidents du travail du secteur public, privés de la révision liée au salaire minimum promise par une loi de 1995.

“Une loi adoptée en 1989 prévoit la révision de leurs pensions […] le décret d’application nécessaire n’a jamais été publié, malgré plus de 37 ans d’attente.

Enfin, le secteur privé n’est pas épargné. Les cadres et salariés affiliés au régime complémentaire de la CNSS subissent un gel strict de la valeur du point de calcul depuis 2019. Malgré des cotisations continues, la valeur réelle de leurs contributions s’effondre face au coût de la vie.

Face à une inflation galopante qui dévore les produits de base, le taux de 5 % ne suffit plus. La justice sociale en Tunisie ne se fera pas par des saupoudrages techniques, mais par des revalorisations différenciées et massives au profit des classes les plus exposées.