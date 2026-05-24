La Bourse de Tunis a enregistré une consolidation technique du 18 au 22 mai 2026. Le Tunindex a reculé de 1,07 % à 17 197,16 points et le Tunindex20 a cédé 1,50 % à 7 591,50 points. Malgré une baisse de la liquidité globale à 73,175 MD, les performances annuelles restent solides à plus de +27 %.
La liquidité du marché s’est nettement contractée avec des capitaux traités en baisse de plus de 53%, alors que la majorité des indices sectoriels ont évolué en territoire négatif. Seul le compartiment des assurances a affiché une dynamique franchement haussière.
ANALYSE “TOP-DOWN” (Indices & rythme)
Tunindex
- Niveau de clôture : 17 197,16 points
- Variation hebdomadaire : -1,07%
- Variation YTD : +27,60%
Tunindex20
- Niveau de clôture : 7 591,50 points
- Variation hebdomadaire : -1,50%
- Variation YTD : +27,05%
Après plusieurs semaines de progression soutenue, le marché tunisien évolue dans une phase de consolidation technique. Le repli simultané des deux principaux indices traduit une prise de bénéfices relativement étendue sur les grandes capitalisations.
D’un point de vue technique, le Tunindex se stabilise autour d’un repère technique hebdomadaire proche des 17 200 points, tandis que la zone des 17 350 points constitue une résistance observée sur la période. Pour le Tunindex20, le seuil des 7 600 points reste un niveau psychologique important à court terme.
LIQUIDITÉ & VOLUMES (lecture marché)
- Capitaux traités hebdomadaires : 73,175 MD
- Variation hebdomadaire des capitaux traités : -53,69%
- Quantités échangées : 5 982 236 titres
- Variation hebdomadaire des quantités : -30,49%
- Nombre total de transactions : 20 552
- Variation hebdomadaire : -6,51%
Moyennes quotidiennes (5 séances)
- Capitaux moyens quotidiens : 14,635 MD
- Quantités moyennes quotidiennes : 1 196 447 titres
- Transactions moyennes quotidiennes : 4 110
La liquidité du marché principal ressort en nette contraction sur la semaine, avec un recul marqué des flux traités. Les échanges demeurent néanmoins concentrés sur les grandes capitalisations bancaires et industrielles.
Le marché centralisé représente 100% des capitaux traités hebdomadaires, tandis qu’aucune activité significative n’a été enregistrée sur le marché de blocs. Le compartiment A concentre 75,71% des capitaux échangés.
CARTOGRAPHIE SECTORIELLE (Analyse Tri-Zone)
Secteurs moteurs
- Indice des Assurances : +3,88%
Secteurs résilients / quasi stables
- Indice de Distribution : -0,09%
- Indice des Services aux consommateurs : -0,09%
Secteurs à la traîne
- Indice des Matériaux de base : -2,54%
- Indice des Industries : -2,15%
- Indice des Produits ménagers et de soin personnel : -1,49%
- Indice des Services financiers : -1,37%
- Indice des Biens de consommation : -1,26%
- Indice des Banques : -1,24%
- Indice Agroalimentaire et Boissons : -1,21%
Autres replis sectoriels
- Sociétés financières : -0,92%
- Bâtiment et matériaux de construction : -0,72%
Conclusion sectorielle
La dynamique sectorielle de la semaine ressort globalement négative, avec une majorité d’indices orientés à la baisse. Le secteur des Assurances constitue la principale exception haussière avec une progression de 3,88%, affichant le meilleur momentum hebdomadaire du marché.
À l’inverse, les Matériaux de base et les Industries ont enregistré les replis les plus marqués, traduisant une phase de correction plus prononcée sur les valeurs cycliques. Les compartiments bancaires, financiers et de consommation ont également contribué au mouvement de consolidation du Tunindex, malgré une relative stabilité de la Distribution et des Services aux consommateurs.
FOCUS VALEURS (Stock Picking)
A) Top performances (Top 5)
|Valeur
|Rendement hebdo
|Cours de clôture
|ASTREE
|+17,24%
|85,000 TND
|BH ASSURANCE
|+16,22%
|3,940 TND
|ENNAKL
|+9,50%
|19,590 TND
|BIAT
|+9,28%
|11,900 TND
|ASSAD
|+7,75%
|3,060 TND
Les meilleures performances de la semaine traduisent un regain d’intérêt pour plusieurs valeurs à fort momentum, notamment dans les compartiments assurance et automobile. ASTREE domine le palmarès hebdomadaire avec une progression à deux chiffres, suivie de BH ASSURANCE. ENNAKL, BIAT et ASSAD affichent également des accélérations haussières significatives dans un marché pourtant orienté à la consolidation.
B) Top 5 baisses
|Valeur
|Rendement hebdo
|Cours de clôture
|SANIMED
|-10,17%
|0,530 TND
|BH Assurance Vie
|-9,79%
|60,000 TND
|MONOPRIX
|-8,64%
|10,050 TND
|SOMOCER
|-6,49%
|0,720 TND
|STB
|-5,11%
|5,940 TND
Les replis hebdomadaires traduisent une pression vendeuse plus marquée sur certaines valeurs industrielles, financières et de consommation. SANIMED signe la plus forte correction de la semaine, tandis que BH Assurance Vie, MONOPRIX et SOMOCER enregistrent également des corrections significatives dans un contexte de consolidation généralisée du marché.
C) Valeurs les plus échangées (“Blue Chips”)
Par capitaux traités
- SOTUVER : 7,19 MD
- AMEN BANK : 5,47 MD
- SOTETEL : 5,20 MD
- BNA : 4,49 MD
- SFBT : 3,82 MD
Par quantités échangées
- BNA ASSURANCES : 561 196 titres
- BT : 435 655 titres
- SOTETEL : 343 654 titres
- STB : 283 769 titres
- CARTHAGE CEMENT : 266 053 titres
Les échanges hebdomadaires demeurent concentrés sur un noyau de grandes capitalisations industrielles et financières. SOTUVER domine le classement des capitaux traités, tandis que BNA ASSURANCES affiche le plus important volume en nombre de titres échangés. Cette concentration des flux confirme le maintien de la liquidité autour des valeurs leaders du marché.
LE COIN DE L’EXPERT (Recommandations)
✅ ACCUMULER
- ASTREE
- BH ASSURANCE
- ENNAKL
- SOTUVER
- AMEN BANK
Lecture : valeurs combinant momentum positif, visibilité transactionnelle et forte présence dans les échanges hebdomadaires.
👀 SURVEILLER
- BIAT
- ASSAD
- SOTETEL
- BNA ASSURANCES
- CARTHAGE CEMENT
Lecture : profils affichant une activité soutenue ou des signaux techniques de consolidation susceptibles d’alimenter la volatilité à court terme.
⚠️ PRUDENCE
- SANIMED
- BH Assurance Vie
- MONOPRIX
- SOMOCER
- STB
Lecture : valeurs inscrites dans une dynamique corrective hebdomadaire avec pression vendeuse plus marquée.
EN BREF
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Repli technique général : Le Tunindex recule de 1,07 % à 17 197,16 points et le Tunindex20 cède 1,50 % à 7 591,50 points.
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Performances YTD solides : Malgré la baisse hebdomadaire, les indices affichent une santé de fer depuis le début de l’année (+$27,60\%$ pour le Tunindex).
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Assèchement de la liquidité : Les capitaux traités s’effondrent de 53,69 % à 73,175 MD, traduisant une prudence marquée des investisseurs.
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L’Assurance au sommet : Unique secteur en forte hausse (+3,88 %), tiré par les performances à deux chiffres d’ASTREE and BH ASSURANCE.
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Concentration des volumes : SOTUVER domine les échanges en valeur avec 7,19 MD, tandis que BNA ASSURANCES mène les volumes avec 561 196 titres échangés.