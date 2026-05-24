La Bourse de Tunis a enregistré une consolidation technique du 18 au 22 mai 2026. Le Tunindex a reculé de 1,07 % à 17 197,16 points et le Tunindex20 a cédé 1,50 % à 7 591,50 points. Malgré une baisse de la liquidité globale à 73,175 MD, les performances annuelles restent solides à plus de +27 %.

La liquidité du marché s’est nettement contractée avec des capitaux traités en baisse de plus de 53%, alors que la majorité des indices sectoriels ont évolué en territoire négatif. Seul le compartiment des assurances a affiché une dynamique franchement haussière.

ANALYSE “TOP-DOWN” (Indices & rythme)

Tunindex

Niveau de clôture : 17 197,16 points

Variation hebdomadaire : -1,07%

Variation YTD : +27,60%

Tunindex20

Niveau de clôture : 7 591,50 points

Variation hebdomadaire : -1,50%

Variation YTD : +27,05%

Après plusieurs semaines de progression soutenue, le marché tunisien évolue dans une phase de consolidation technique. Le repli simultané des deux principaux indices traduit une prise de bénéfices relativement étendue sur les grandes capitalisations.

D’un point de vue technique, le Tunindex se stabilise autour d’un repère technique hebdomadaire proche des 17 200 points, tandis que la zone des 17 350 points constitue une résistance observée sur la période. Pour le Tunindex20, le seuil des 7 600 points reste un niveau psychologique important à court terme.

LIQUIDITÉ & VOLUMES (lecture marché)

Capitaux traités hebdomadaires : 73,175 MD

Variation hebdomadaire des capitaux traités : -53,69%

Quantités échangées : 5 982 236 titres

Variation hebdomadaire des quantités : -30,49%

Nombre total de transactions : 20 552

Variation hebdomadaire : -6,51%

Moyennes quotidiennes (5 séances)

Capitaux moyens quotidiens : 14,635 MD

Quantités moyennes quotidiennes : 1 196 447 titres

Transactions moyennes quotidiennes : 4 110

La liquidité du marché principal ressort en nette contraction sur la semaine, avec un recul marqué des flux traités. Les échanges demeurent néanmoins concentrés sur les grandes capitalisations bancaires et industrielles.

Le marché centralisé représente 100% des capitaux traités hebdomadaires, tandis qu’aucune activité significative n’a été enregistrée sur le marché de blocs. Le compartiment A concentre 75,71% des capitaux échangés.

CARTOGRAPHIE SECTORIELLE (Analyse Tri-Zone)

Secteurs moteurs

Indice des Assurances : +3,88%

Secteurs résilients / quasi stables

Indice de Distribution : -0,09% Indice des Services aux consommateurs : -0,09%

Secteurs à la traîne

Indice des Matériaux de base : -2,54% Indice des Industries : -2,15% Indice des Produits ménagers et de soin personnel : -1,49% Indice des Services financiers : -1,37% Indice des Biens de consommation : -1,26% Indice des Banques : -1,24% Indice Agroalimentaire et Boissons : -1,21%

Autres replis sectoriels

Sociétés financières : -0,92%

Bâtiment et matériaux de construction : -0,72%

Conclusion sectorielle

La dynamique sectorielle de la semaine ressort globalement négative, avec une majorité d’indices orientés à la baisse. Le secteur des Assurances constitue la principale exception haussière avec une progression de 3,88%, affichant le meilleur momentum hebdomadaire du marché.

À l’inverse, les Matériaux de base et les Industries ont enregistré les replis les plus marqués, traduisant une phase de correction plus prononcée sur les valeurs cycliques. Les compartiments bancaires, financiers et de consommation ont également contribué au mouvement de consolidation du Tunindex, malgré une relative stabilité de la Distribution et des Services aux consommateurs.

FOCUS VALEURS (Stock Picking)

A) Top performances (Top 5)

Valeur Rendement hebdo Cours de clôture ASTREE +17,24% 85,000 TND BH ASSURANCE +16,22% 3,940 TND ENNAKL +9,50% 19,590 TND BIAT +9,28% 11,900 TND ASSAD +7,75% 3,060 TND

Les meilleures performances de la semaine traduisent un regain d’intérêt pour plusieurs valeurs à fort momentum, notamment dans les compartiments assurance et automobile. ASTREE domine le palmarès hebdomadaire avec une progression à deux chiffres, suivie de BH ASSURANCE. ENNAKL, BIAT et ASSAD affichent également des accélérations haussières significatives dans un marché pourtant orienté à la consolidation.

B) Top 5 baisses

Valeur Rendement hebdo Cours de clôture SANIMED -10,17% 0,530 TND BH Assurance Vie -9,79% 60,000 TND MONOPRIX -8,64% 10,050 TND SOMOCER -6,49% 0,720 TND STB -5,11% 5,940 TND

Les replis hebdomadaires traduisent une pression vendeuse plus marquée sur certaines valeurs industrielles, financières et de consommation. SANIMED signe la plus forte correction de la semaine, tandis que BH Assurance Vie, MONOPRIX et SOMOCER enregistrent également des corrections significatives dans un contexte de consolidation généralisée du marché.

C) Valeurs les plus échangées (“Blue Chips”)

Par capitaux traités

SOTUVER : 7,19 MD AMEN BANK : 5,47 MD SOTETEL : 5,20 MD BNA : 4,49 MD SFBT : 3,82 MD

Par quantités échangées

BNA ASSURANCES : 561 196 titres BT : 435 655 titres SOTETEL : 343 654 titres STB : 283 769 titres CARTHAGE CEMENT : 266 053 titres

Les échanges hebdomadaires demeurent concentrés sur un noyau de grandes capitalisations industrielles et financières. SOTUVER domine le classement des capitaux traités, tandis que BNA ASSURANCES affiche le plus important volume en nombre de titres échangés. Cette concentration des flux confirme le maintien de la liquidité autour des valeurs leaders du marché.

LE COIN DE L’EXPERT (Recommandations)

✅ ACCUMULER

ASTREE

BH ASSURANCE

ENNAKL

SOTUVER

AMEN BANK

Lecture : valeurs combinant momentum positif, visibilité transactionnelle et forte présence dans les échanges hebdomadaires.

👀 SURVEILLER

BIAT

ASSAD

SOTETEL

BNA ASSURANCES

CARTHAGE CEMENT

Lecture : profils affichant une activité soutenue ou des signaux techniques de consolidation susceptibles d’alimenter la volatilité à court terme.

⚠️ PRUDENCE

SANIMED

BH Assurance Vie

MONOPRIX

SOMOCER

STB

Lecture : valeurs inscrites dans une dynamique corrective hebdomadaire avec pression vendeuse plus marquée.

EN BREF Repli technique général : Le Tunindex recule de 1,07 % à 17 197,16 points et le Tunindex20 cède 1,50 % à 7 591,50 points.

Performances YTD solides : Malgré la baisse hebdomadaire, les indices affichent une santé de fer depuis le début de l’année (+$27,60\%$ pour le Tunindex).

Assèchement de la liquidité : Les capitaux traités s’effondrent de 53,69 % à 73,175 MD, traduisant une prudence marquée des investisseurs.

L’Assurance au sommet : Unique secteur en forte hausse (+3,88 %), tiré par les performances à deux chiffres d’ASTREE and BH ASSURANCE.

Concentration des volumes : SOTUVER domine les échanges en valeur avec 7,19 MD, tandis que BNA ASSURANCES mène les volumes avec 561 196 titres échangés.