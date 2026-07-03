Le Centre technique du textile (CETTEX) a annoncé avoir mis en place de la ligne pilote de Kaizen Digital, méthode japonaise d’amélioration continue de la productivité de l’industrie grâce à la digitalisation, au sein de son Centre de ressources technologiques (CRT de Monastir), a indiqué le CETTEX dans un communiqué.

Cette infrastructure permettra au CETTEX de donner un nouvel élan à ses activités et d’offrir des prestations d’assistance numérique de haute qualité. Les entreprises industrielles du secteur textile et habillement (TH) bénéficieront d’un accompagnement de pointe pour optimiser leurs performances grâce à la digitalisation.

Le déploiement de cette ligne pilote au profit des petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans le secteur du textile habillement (TH) a été réalisé en partenariat avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et grâce à l’assistance de la JPC (Japan Productivity Center).

“Ce succès est le fruit d’un travail de longue haleine et d’un investissement total de nos équipes techniques. De la soumission initiale aux discussions stratégiques, en passant par la rédaction des cahiers des charges, le choix judicieux de fournisseurs de renommés et la sélection pointue des équipements avant-gardistes”, a souligné le CETTEX.

“Chaque étape a été pilotée par le CETTEX pour répondre aux standards de l’industrie 4.0”, a conclu le CETTEX.