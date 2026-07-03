La 20e édition du Festival international de jazz de Tabarka a débuté, jeudi soir, par un concert gratuit en plein air, organisé sur une esplanade surplombant la mer et marqué par une forte affluence.

Le coup d’envoi a été donné par l’artiste algérien Djamel Laroussi, dans un spectacle ouvert au public.

Selon le commissaire régional aux Affaires culturelles de Jendouba, Walid Massaoudi, cette prestation constitue un cadeau offert aux habitants de Tabarka ainsi qu’aux visiteurs tunisiens et étrangers, et symbolise le retour du festival après une interruption de six ans.

L’ouverture officielle est prévue vendredi soir avec un concert d’un artiste cubain, en présence de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi.

Walid Massaoudi estime que cette participation officielle traduit la reconnaissance de la valeur historique et artistique du festival ainsi que de son importance dans le paysage culturel tunisien.

De nombreux spectateurs, notamment des visiteurs venus d’Algérie, ont salué le retour de cette manifestation, évoquant leurs souvenirs des précédentes éditions.

Les organisateurs ont achevé les préparatifs logistiques de cette édition, qui se déroulera au Théâtre de la mer, une première dans l’histoire du festival, traditionnellement accueilli sur le site de la Basilique.