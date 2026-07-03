A la date du 03 juillet 2026, les avoirs nets en devises se sont élévés à 24,53 milliards de dinars, soit 97 jours d’importation, selon les indicateurs monétaires et financiers publiées, vendredi, par la Banque centrale de Tunsie(BCT).

En comparaison avec la meme période de l’année 2025, les reserves en devises ont enregistré un léger recul de trois jours d’importation.

A la date du 02 juillet 2026, le dollar américain s’est échangé à 2,9 dinars, contre 2,8 dinars au cours de 2025, soit une dépréciation de 2,05 %. En revanche, le taux de change du dinar vis-à-vis de l’euro est demeuré pratiquement stable, l’euro s’établissant à 3,37 dinars au 2 juillet 2026, contre 3,36 dinars à la même date de 2025.

S’agissant des recettes touristiques, elles ont affiché une quasi-stabilité, atteignant 3,35 milliards de dinars au 30 juin 2026, tandis que les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger se sont élevés à 4,40 milliards de dinars, précise la meme source.