IRIS est le premier drone de surface (USV) 100 % tunisien. Développé par la société de deep-tech IRIS sous l’impulsion de Foued El Kamel, cet engin hybride autonome et téléopéré est destiné aux applications civiles et à la recherche scientifique, après avoir été validé par l’École de la Douane Tunisienne.



1. Une ingénierie de haute précision “Made in Tunisia”

Derrière IRIS se cache la vision de Foued El Kamel, fondateur d’IRIS et pilier de l’aéronautique légère avec AVIONAV. L’USV intègre des capacités de navigation hybrides : il peut opérer aussi bien en mode téléopéré qu’en parfaite autonomie. Cette flexibilité technique est le fruit d’une recherche rigoureuse, validée par des tests en conditions réelles en collaboration avec l’École de la Douane Tunisienne, garantissant une fiabilité opérationnelle robuste.

2. Le pont entre l’innovation privée et la recherche académique

Le déploiement d’IRIS ne se limite pas aux applications civiles de surveillance ou de logistique maritime. En livrant une première unité à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Tunis (ENSIT), l’entreprise acte une stratégie de transmission du savoir. Cette collaboration publique-privée est cruciale pour former la prochaine génération d’ingénieurs aux défis de la robotique marine, ancrant le projet dans une dynamique de pérennité scientifique.

3. Vers une nouvelle ère de la Maritime Tech

L’arrivée d’IRIS sur le marché tunisien ouvre des perspectives immenses. Dans un contexte mondial où la surveillance côtière, l’hydrographie et le monitoring environnemental deviennent des enjeux de souveraineté, disposer d’une technologie nationale autonome est un atout stratégique majeur. La réussite de ce transfert technologique à l’ENSIT confirme qu’IRIS n’est pas qu’un prototype, mais le premier maillon d’une chaîne industrielle qui pourrait positionner la Tunisie en leader régional de la robotique de surface.