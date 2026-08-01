La Tunisie se trouve à un carrefour décisif pour sa souveraineté économique et son autonomie logistique. Alors que l’Afrique subsaharienne s’impose comme l’épicentre de la croissance future portée par la ZLECAF , notre nation ne peut plus se permettre d’être tributaire des verrous de transit imposés par ses voisins. L’accès direct et souverain au Sahel et à l’Afrique centrale est une urgence nationale : il s’appelle Transafricaine 3.

Une urgence de souveraineté

Nos exportations vers le Sahel dépendent aujourd’hui des infrastructures algériennes. Compléter la verticale libyenne TAH 3 offrirait à la Tunisie un cordon ombilical direct et indépendant. En connectant l’autoroute A1 au réseau libyen, nos marchandises atteindraient le Tchad sans entraves.

Une expertise nationale reconnue

Nos entreprises de BTP démontrent chaque jour leur excellence en Libye sur des mégaprojets routiers extrêmes. Le savoir-faire tunisien est déjà déployé sur le terrain et prêt à s’imposer comme acteur incontournable de la Transafricaine.

Les demandes aux hautes autorités

• À la Présidence de la République : inscrire la TAH 3 comme priorité diplomatique et sécuritaire, impulser un accord trilatéral Tunisie–Libye–Tchad pour protéger les flux commerciaux.

• À la Cheffe du Gouvernement : négocier l’attribution des tronçons clés aux consortiums tunisiens, mobiliser la BAD et l’Union Africaine pour financer les chaînons manquants.

• Au Parlement : voter un cadre législatif incitatif pour soutenir l’exportation du savoir-faire tunisien et activer une diplomatie parlementaire dédiée aux corridors transafricains.

Chute mobilisatrice

La Tunisie ne doit plus subir sa géographie : elle doit la transformer en levier de puissance. Nos ingénieurs sont prêts, nos entreprises sont armées, notre économie réclame de l’air. Il appartient désormais à l’État d’assumer sa responsabilité historique et d’unir ses forces pour ouvrir notre porte souveraine vers l’Afrique.

Pour la souveraineté économique et l’avenir de la Tunisie : engagez l’action.

Par Abdelbasset Sammari

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