L’université de Tunis El Manar a signé récemment un accord de coopération avec la direction générale des ressources hydrauliques au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche au cours d’une cérémonie organisée à la faculté des sciences de Tunis.

Cet accord vise à exploiter les résultats de la recherche scientifique et les technologies modernes au service de la sécurité nationale de l’eau.

Cet accord a été signé au cours d’une manifestation consacrée à l’annonce officielle du lancement d’une nouvelle structure scientifique au sein de la faculté des sciences de Tunis, en partenariat avec le projet euro-méditerranéen pour la sauvegarde des ressources hydrauliques “PRIMA SAVE water”, selon un communiqué publié vendredi par l’université de Tunis El Manar.

L’université a précisé que ce projet euro-méditerranéen a pour objectif de valoriser les résultats des projets scientifiques et de les transformer en solutions pratiques au service du secteur de l’agriculture et des ressources hydrauliques.

Elle a souligné que cet accord de coopération avec la direction générale des ressources hydrauliques constitue une étape stratégique pour faire face aux défis de la rareté de l’eau et des changements climatiques.