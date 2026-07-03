Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a annoncé jeudi l’achèvement de l’examen, en commissions permanentes, du projet de Plan de développement 2026-2030. Un rapport de synthèse sera élaboré avant la tenue d’une séance plénière consacrée à la poursuite de son examen.

Selon lui, ce plan doit servir de feuille de route à moyen terme pour les politiques publiques et les réformes de la prochaine période quinquennale, avec pour objectif de consolider l’État social, de réduire les disparités régionales et de stimuler la croissance.

Il a également appelé à accélérer l’adoption de plusieurs textes législatifs, notamment les codes de l’eau, des hydrocarbures, de l’investissement et des changes.

Présentant le document devant les députés, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a indiqué que le plan repose sur cinq axes, dont le développement social, la modernisation de l’administration, la sécurité énergétique, hydrique et alimentaire, ainsi que le renforcement du tissu économique.

Le gouvernement vise une croissance moyenne de 4,2 % entre 2026 et 2030, une réduction du taux de pauvreté à moins de 15 %, une part de 35 % des énergies renouvelables dans le mix énergétique et un taux d’investissement équivalant à 20 % du PIB. Il ambitionne également d’attirer près de 6 milliards de dinars d’investissements étrangers d’ici 2030.

Les députés ont notamment insisté sur les enjeux liés à l’agriculture, à la sécurité hydrique, au développement des échanges avec les pays voisins et au suivi annuel de la mise en œuvre des projets inscrits dans le plan.