Le marché boursier a terminé la séance de vendredi sur une note quasi stable à 19835,16 points, dans un volume soutenu de 20,9 MD. Le titre LAND’OR s’est offert la palme des hausses, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs. L’action du producteur de fromages s’est envolée de 5 % à 16,290 D, dans un modeste flux de 161 mille dinars.

Le titre BNA ASSURANCES a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action a pris 2,9 % à 4,220 D, dans un maigre volume de 53 mille dinars.

Le titre SANIMED s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des articles sanitaires a cédé 4,4 % à 0,430 D, dans un volume très limité de 2 mille dinars.

Le titre TAWASOL GROUP HOLDING a également été mal orienté sur la séance. L’action a reculé de 3,8 % à 0,770 D. La valeur a amassé de faibles échanges de 48 mille dinars seulement sur la séance.

POULINA GROUP HOLDING a été de loin la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a gagné 2,7 % à 28 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux bien garnis de 11 MD, soit plus de la moitié du flux de la cote.