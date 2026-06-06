Coupe du Monde 2026La Coupe du monde 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet 2026 en Amérique du Nord. Ce tournoi historique réunit pour la première fois 48 sélections nationales à travers 104 matchs coorganisés par les États-Unis, le Mexique et le Canada, avec la participation record de huit nations arabes : la Jordanie, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Maroc, l’Irak, la Tunisie et l’Algérie.

Cérémonie et match d’ouverture

Jeudi 11 juin 2026

  • Match d’ouverture (Groupe A) : Mexique – Afrique du Sud à 22h00 (stade Azteca, Mexico).
  • La cérémonie officielle d’ouverture débutera 90 minutes avant le coup d’envoi, à 20h30.

Premier tour

Parmi les principales affiches impliquant les sélections arabes :

  • Qatar – Suisse : 12 juin à 22h00.
  • Brésil – Maroc : 14 juin à 01h00.
  • Suède – Tunisie : 15 juin à 05h00.
  • Belgique – Égypte : 15 juin à 22h00.
  • Arabie saoudite – Uruguay : 16 juin à 01h00.
  • Irak – Norvège : 17 juin à 01h00.
  • Argentine – Algérie : 17 juin à 04h00.
  • Autriche – Jordanie : 17 juin à 07h00.

Deuxième journée

  • Canada – Qatar : 19 juin à 01h00.
  • Écosse – Maroc : 20 juin à 01h00.
  • Tunisie – Japon : 21 juin à 07h00.
  • Espagne – Arabie saoudite : 21 juin à 19h00.
  • Nouvelle-Zélande – Égypte : 22 juin à 04h00.
  • France – Irak : 23 juin à 00h00.
  • Jordanie – Algérie : 23 juin à 06h00.

Troisième journée

  • Maroc – Haïti : 25 juin à 01h00.
  • Tunisie – Pays-Bas : 26 juin à 02h00.
  • Sénégal – Irak : 26 juin à 22h00.
  • Cap-Vert – Arabie saoudite : 27 juin à 03h00.
  • Égypte – Iran : 27 juin à 06h00.
  • Jordanie – Argentine : 28 juin à 05h00.
  • Algérie – Autriche : 28 juin à 05h00.

Phase à élimination directe

La Coupe du monde 2026 inaugure un nouveau format avec un tour des 32 (32es de finale), disputé du 28 juin au 4 juillet.

Les huitièmes de finale se dérouleront du 4 au 7 juillet, suivis des quarts de finale les 9, 10 et 12 juillet.

Les demi-finales sont programmées les 14 et 15 juillet.

Match pour la troisième place

Dimanche 19 juillet 2026

  • Perdant de la demi-finale 1 contre perdant de la demi-finale 2 à 00h00.

Finale de la Coupe du monde 2026

Dimanche 19 juillet 2026

  • Vainqueur de la demi-finale 1 contre vainqueur de la demi-finale 2 à 22h00.

EN BREF

  • Format inédit : Passage historique à 48 sélections nationales et un total record de 104 matchs disputés.
  • Coorganisation tripartite : Une compétition transcontinentale orchestrée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada du 11 juin au 19 juillet 2026.
  • Record arabe : Huit nations arabes qualifiées, dont la Tunisie, le Maroc et l’Algérie, engagées dans des phases de poules au calendrier intense.
  • Nouveau tableau : Introduction d’une phase à élimination directe élargie débutant dès les 16es de finale (tour des 32) à partir du 28 juin.
  • Clôture : La finale de la Coupe du monde 2026 se tiendra le dimanche 19 juillet à 22h00.