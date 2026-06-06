La Coupe du monde 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet 2026 en Amérique du Nord. Ce tournoi historique réunit pour la première fois 48 sélections nationales à travers 104 matchs coorganisés par les États-Unis, le Mexique et le Canada, avec la participation record de huit nations arabes : la Jordanie, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Maroc, l’Irak, la Tunisie et l’Algérie.
Cérémonie et match d’ouverture
Jeudi 11 juin 2026
- Match d’ouverture (Groupe A) : Mexique – Afrique du Sud à 22h00 (stade Azteca, Mexico).
- La cérémonie officielle d’ouverture débutera 90 minutes avant le coup d’envoi, à 20h30.
Premier tour
Parmi les principales affiches impliquant les sélections arabes :
- Qatar – Suisse : 12 juin à 22h00.
- Brésil – Maroc : 14 juin à 01h00.
- Suède – Tunisie : 15 juin à 05h00.
- Belgique – Égypte : 15 juin à 22h00.
- Arabie saoudite – Uruguay : 16 juin à 01h00.
- Irak – Norvège : 17 juin à 01h00.
- Argentine – Algérie : 17 juin à 04h00.
- Autriche – Jordanie : 17 juin à 07h00.
Deuxième journée
- Canada – Qatar : 19 juin à 01h00.
- Écosse – Maroc : 20 juin à 01h00.
- Tunisie – Japon : 21 juin à 07h00.
- Espagne – Arabie saoudite : 21 juin à 19h00.
- Nouvelle-Zélande – Égypte : 22 juin à 04h00.
- France – Irak : 23 juin à 00h00.
- Jordanie – Algérie : 23 juin à 06h00.
Troisième journée
- Maroc – Haïti : 25 juin à 01h00.
- Tunisie – Pays-Bas : 26 juin à 02h00.
- Sénégal – Irak : 26 juin à 22h00.
- Cap-Vert – Arabie saoudite : 27 juin à 03h00.
- Égypte – Iran : 27 juin à 06h00.
- Jordanie – Argentine : 28 juin à 05h00.
- Algérie – Autriche : 28 juin à 05h00.
Phase à élimination directe
La Coupe du monde 2026 inaugure un nouveau format avec un tour des 32 (32es de finale), disputé du 28 juin au 4 juillet.
Les huitièmes de finale se dérouleront du 4 au 7 juillet, suivis des quarts de finale les 9, 10 et 12 juillet.
Les demi-finales sont programmées les 14 et 15 juillet.
Match pour la troisième place
Dimanche 19 juillet 2026
- Perdant de la demi-finale 1 contre perdant de la demi-finale 2 à 00h00.
Finale de la Coupe du monde 2026
Dimanche 19 juillet 2026
- Vainqueur de la demi-finale 1 contre vainqueur de la demi-finale 2 à 22h00.
EN BREF
- Format inédit : Passage historique à 48 sélections nationales et un total record de 104 matchs disputés.
- Coorganisation tripartite : Une compétition transcontinentale orchestrée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada du 11 juin au 19 juillet 2026.
- Record arabe : Huit nations arabes qualifiées, dont la Tunisie, le Maroc et l’Algérie, engagées dans des phases de poules au calendrier intense.
- Nouveau tableau : Introduction d’une phase à élimination directe élargie débutant dès les 16es de finale (tour des 32) à partir du 28 juin.
- Clôture : La finale de la Coupe du monde 2026 se tiendra le dimanche 19 juillet à 22h00.