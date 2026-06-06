La Coupe du monde 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet 2026 en Amérique du Nord. Ce tournoi historique réunit pour la première fois 48 sélections nationales à travers 104 matchs coorganisés par les États-Unis, le Mexique et le Canada, avec la participation record de huit nations arabes : la Jordanie, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Maroc, l’Irak, la Tunisie et l’Algérie.

Cérémonie et match d’ouverture

Jeudi 11 juin 2026

Match d’ouverture (Groupe A) : Mexique – Afrique du Sud à 22h00 (stade Azteca, Mexico).

La cérémonie officielle d’ouverture débutera 90 minutes avant le coup d’envoi, à 20h30.

Premier tour

Parmi les principales affiches impliquant les sélections arabes :

Qatar – Suisse : 12 juin à 22h00.

Brésil – Maroc : 14 juin à 01h00.

Suède – Tunisie : 15 juin à 05h00.

Belgique – Égypte : 15 juin à 22h00.

Arabie saoudite – Uruguay : 16 juin à 01h00.

Irak – Norvège : 17 juin à 01h00.

Argentine – Algérie : 17 juin à 04h00.

Autriche – Jordanie : 17 juin à 07h00.

Deuxième journée

Canada – Qatar : 19 juin à 01h00.

Écosse – Maroc : 20 juin à 01h00.

Tunisie – Japon : 21 juin à 07h00.

Espagne – Arabie saoudite : 21 juin à 19h00.

Nouvelle-Zélande – Égypte : 22 juin à 04h00.

France – Irak : 23 juin à 00h00.

Jordanie – Algérie : 23 juin à 06h00.

Troisième journée

Maroc – Haïti : 25 juin à 01h00.

Tunisie – Pays-Bas : 26 juin à 02h00.

Sénégal – Irak : 26 juin à 22h00.

Cap-Vert – Arabie saoudite : 27 juin à 03h00.

Égypte – Iran : 27 juin à 06h00.

Jordanie – Argentine : 28 juin à 05h00.

Algérie – Autriche : 28 juin à 05h00.

Phase à élimination directe

La Coupe du monde 2026 inaugure un nouveau format avec un tour des 32 (32es de finale), disputé du 28 juin au 4 juillet.

Les huitièmes de finale se dérouleront du 4 au 7 juillet, suivis des quarts de finale les 9, 10 et 12 juillet.

Les demi-finales sont programmées les 14 et 15 juillet.

Match pour la troisième place

Dimanche 19 juillet 2026

Perdant de la demi-finale 1 contre perdant de la demi-finale 2 à 00h00.

Finale de la Coupe du monde 2026

Dimanche 19 juillet 2026

Vainqueur de la demi-finale 1 contre vainqueur de la demi-finale 2 à 22h00.