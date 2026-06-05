Le marché Boursier a clôturé la séance de vendredi sur une note légèrement haussière. Le benchmark a pris 0,12 % à 18 435,95 points dans un volume bien garni de 15,2 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ASTREE s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume quasi-nul, l’action s’est appréciée de 4,5 % à 79,500 D.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA a figuré parmi les meilleures hausses de la séance. L’action a enregistré un bond de 3,2 % à 88,500 D en alimentant le marché avec de modestes capitaux de 12 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTRAPIL a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un modeste flux de 11 mille dinars, l’action a trébuché de -3 % à 30,010 D.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de -2,6 % à 28,520 D. PGH a été la deuxième valeur la plus échangée sur le marché, amassant un volume global de 1,6 MD sur la séance.

Le titre AMEN BANK a chapeauté le palmarès des échanges, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,9 MD sur la séance (soit 13 % du volume transigé sur la cote) notant que la valeur a fait du surplace à 71,980 D.