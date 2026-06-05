Le renforcement du partenariat entre l’Université de Tunis El Manar et le Conseil arabe pour la formation et la créativité estidiantine a été au cœur d’une rencontre entre le président de l’université, Moez Chafra, et une délégation du Conseil, conduite par son directeur, Fawaz Ahmed Zaghoul.

Selon un communiqué publié ce vendredi par l’Université de Tunis El Manar, la rencontre a également porté sur les moyens de mettre en œuvre des programmes de coopération entre les deux parties afin de soutenir la participation des étudiants à diverses activités et initiatives académiques et créatives.

À cette occasion, le directeur du Conseil arabe a remis un certificat d’appréciation et de mérite au président de l’Université de Tunis El Manar, en sa qualité de membre du conseil d’administration du Conseil représentant les universités tunisiennes, ainsi qu’à la vice-présidente déléguée chargée de la coopération internationale, Monia Najjar, en sa qualité de membre du comité exécutif du Conseil représentant les universités tunisiennes, en reconnaissance de la valeur des efforts déployés pour soutenir les activités du Conseil et renforcer la coopération académique arabe dans le domaine de la créativité étudiante.

Il convient de noter que le Conseil arabe pour la formation et la créativité estudiatine est un organisme académique arabe affilié à l’Union des universités arabes, fondé en 1992, qui vise à renforcer la coopération arabe dans les domaines académiques et de la formation, ainsi qu’à offrir des opportunités de formation et d’échanges culturels aux étudiants des universités arabes.