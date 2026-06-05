L’année 2026 revêt une grande importance pour la Tunisie au regard des calendriers électoraux au niveau des organisations africaines et internationales qui permettront de renforcer ainsi la présence du pays dans les structures de décision, a indiqué vendredi le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi.

Intervenant à la clôture des travaux de la quatrième édition de la commission technique mixte tuniso-algérienne, de coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de communication, Hemissi a fait savoir que la Tunisie a présenté sa candidature au conseil d’administration de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et l’Union africaine des télécommunications ainsi qu’au poste de secrétariat générale.

Il a souligné par ailleurs que les accords signés portent sur le développement d’infrastructures partagées en matière de fibre optique et le renforcement de la connectivité Internet via des câbles terrestres visant à consolider la liaison internationale entre la Tunisie, l’Algérie et l’Europe. Les accords portent également sur des questions techniques liées au développement des infrastructures dans le secteur de la poste et la gestion du spectre des fréquences, ainsi que le développement de pôles technologiques chargés d’accompagner les porteurs de projets et les jeunes, a t-il encore dit.

Et j’ajouter que ces conventions qui viennent couronner les travaux de la commission seront exécutées conformément à un programme de travail fixant les objectifs à court et moyen termes et les délais. Il a mis l’accent également sur le démarrage immédiat de l’exécution des projets convenus notamment dans les zones frontalières.

De son côté, le ministre algérien de la Poste et des télécommunications Sid Ali Zerrouki, a souligné la volonté de booster les relations bilatérales dans le domaine de la poste et des télécommunications conformément à un programme réalisable et ce via le développement et la modernisation de l’infrastructure ainsi que la généralisation de l’usage des technologies d’information et de télécommunication afin d’accélérer la transition digitale et renforcer l’inclusion des citoyens dans la société de l’information et du savoir.

Et d’ajouter que les réunions des comités mixtes constituent le cadre adéquat pour la mise en place des plans de développement communs et la création des projets stratégiques.