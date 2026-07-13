Le déficit commercial s’est établi à un niveau de -12569,4 millions de dinars (MD), au premier semestre de 2026, contre -9900,4 MD durant la même période en 2025, a annoncé, dimanche, l’Institut National de la Statistique (INS).

Ce déficit provient du groupe des produits énergétiques de (-6779,3 MD), des matières premières et demi-produits de (-3266,4 MD), des biens d’équipement de (-2228,4 MD) et des biens de consommations (-1267,2 MD). En revanche le groupe alimentation a enregistré un excédent de (+971,8 MD)

C’est ainsi que le taux de couverture a atteint un niveau de (73,4%), contre (76,2%) durant la même période de l’année 2025, selon la note sur le « Commerce Extérieur aux prix courants, Juin 2026 », publiée par l’INS.

Augmentation des exportations de 9%

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le premier trimestre de l’année 2026, montrent que les exportations ont augmenté de 9%, atteignant 34645,2 MD, contre 31773,7 MD durant la même période de l’année 2025.

Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans les industries mécaniques et électriques de (+9,1%) et les industries agro-alimentaires de (+25,2%), et ce, à la suite de la hausse des ventes en huiles d’olives (3383,8 MD contre 2346,6 MD).

De même une augmentation de (+49,1%) a été enregistrée au niveau du secteur de l’énergie sous l’effet de l’augmentation des ventes des produits raffinés (807,9 MD contre 245,6 MD).

Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur des mines, phosphates et dérivés de (-19%) et dans le secteur du textile, habillement et cuirs les exportations de (-3,5%).

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne (UE) durant le premier semestre de l’année 2026 (70,4% du total des exportations) ont atteint la valeur de 24375,1 MD, contre 22348,9 MD durant la même période en 2025.

Les exportations sont en hausse avec la France (+8,6%) et avec l’Italie (+5,5%). En revanche, elles ont baissé avec certains partenaires européens, dont l’Allemagne (-0,5%) et la Grèce (-27,4%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l’Égypte (+104,8%) et avec l’Arabie Saoudite (+52,4). En revanche elles ont baissé avec le Maroc (-26,2%), avec l’Algérie (-18,7%) et avec la Libye (-3,9%).

Augmentation des importations de 13,3%

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 47214,6 MD contre, 41674,1 MD durant la même période de l’année 2025, soit une augmentation de 13,3%.

Selon le groupement des produits, les importations ont enregistré une augmentation au niveau de tous les groupes.

Cette hausse concerne notamment les produits énergétiques de (+33,5%), les produits alimentaires de (+27,1%), les biens d’équipement de (+8,4%), les biens de consommation de (+9,3%) et les produits du groupe matières premières et demi-produits de (+6,5%).

En ce qui concerne les importations avec l’union européenne (44,9% du total des importations), elles ont atteint la valeur de 21196 MD, contre 18354 MD durant le premier semestre de l’année 2025.

Les importations ont connu une hausse avec la France (+18,5%) et l’Italie (+13,7%). En revanche elles ont baissé avec la Bulgarie (-8,8%) et le Portugal (-1,4%).

Hors union européenne, les importations ont augmenté avec la Turquie (+9,5%), avec l’Inde (+22,9%) et avec la Chine (+4,5%), tout en diminuant avec la Russie (-44,8%) et le Royaume-Uni (-12,4%).