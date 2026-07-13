Le déficit de la balance commerciale énergétique a compté pour plus de la moitié du déficit commercial de la Tunisie au cours du premier semestre 2026, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette situation illustre l’impact prépondérant du secteur de l’énergie sur l’équilibre de la balance commerciale, malgré la progression des exportations énergétiques.

En effet, le déficit commercial global s’est établi à 12 569,4 millions de dinars, dont 6 779,3 MD imputables au seul secteur de l’énergie, soit près de 54% du déficit total, contre 5 214,8 MD durant pareille période de l’année 2025.

Les statistiques de l’INS montrent que le déficit commercial est ramené à 5 790,1 MD hors secteur de l’énergie, mettant en évidence l’impact déterminant de cette composante sur l’équilibre de la balance commerciale.

Les importations de produits énergétiques ont progressé de 33,5% au premier semestre 2026, enregistrant la plus forte hausse parmi les principales catégories de produits importés.

Dans le même temps, les exportations du secteur énergétique ont augmenté de 49,1%, soutenues notamment par la forte progression des exportations de produits pétroliers raffinés, dont la valeur est passée de 245,6 MD à 807,9 MD sur un an.

Par ailleurs, les exportations tunisiennes ont augmenté de 9%, pour atteindre 34 645,2 MD, tandis que les importations ont progressé de 13,3%, à 47 214,6 MD.

Cette évolution s’est traduite par le maintien du déficit commercial et un recul du taux de couverture des importations par les exportations à 73,4%, selon les données de l’INS.