Le taux d’inflation s’est stabilisé a 5,5% au mois de mai 2026, selon l’Indice des prix à la consommation pour le mois de mai 2026, publié, vendredi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Ce taux s’explique principalement, d’une part, par le ralentissement du rythme d’augmentation des prix du groupe habillement et chaussures (9,1% en mai 2026 contre 9,3% en avril 2026) et d’autre part, par l’accélération du rythme de hausse des prix du groupe tabac (0,8% en mai 2026 contre 0,4% en avril 2026) ainsi que des services des hôtels et restaurants (6,3% en mai 2026 contre 6,2% en avril 2026).

Par ailleurs, les prix du groupe alimentation et boissons ont maintenu un rythme de progression stable à 8,2%.

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 8,2%. Cette hausse s’explique, principalement, par l’augmentation des prix de la viande ovine (+21,8%), de la volaille (+15,6%), de la viande bovine (+14,1%), des légumes frais (+12,2%), du poisson frais (+11,9%) et des fruits frais(+11,6%).

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de (-6,1%) ainsi que ceux des œufs de (-4,6%).

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 4,6% en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement et chaussures de 9,1% et des produits d’entretien courant du foyer de 4,6%.

Pour les services, l’augmentation des prix est de 4,2% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services d’hébergement de 15,9%.

Au mois de mai 2026, le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est stabilisé à 4,8%. Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 6,7% sur un an.

Les prix des produits encadrés ont progressé quant à eux de 1,2%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 9,3% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Les prix à la consommation augmentent de 0,3% sur un mois

Au cours du mois de mai 2026, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% par rapport au mois d’avril 2026. Cette hausse est principalement due à la hausse des prix du groupe des produits alimentaires de 0,4% et des prix du groupe « Restaurant et Hotels » de 0,6%.

Sur un mois, les prix du groupe « Alimentation » ont augmenté de 0,4%, en raison de la hausse des prix de la viande de 4,2%.

En revanche, les prix des œufs ont diminué de 7%, des fruits frais de 2,9%, des légumes frais de 1,3%.

En mai 2026, les prix des produits d’habillement augmentent de 0,4%. Ainsi, les prix des articles d’habillement augmentent de 0,5% et les prix des chaussures de 0,1%.

Les prix de groupe « restaurant et hôtels » ont progressé de 0,6%. Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix du services d’hébergement de 3,5%.

L’INS a indiqué que le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale soit respectivement 1,7% et 1,4%.

Pour les contributions à l’inflation par régime, le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation soit respectivement 2,9% et 2,4%.