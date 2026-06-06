La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a effectué vendredi une visite de terrain dans le gouvernorat du Kef, marquée par l’inauguration de la nouvelle extension du Centre national des arts dramatiques et scéniques, la réouverture officielle du musée des arts et traditions populaires et l’inspection de plusieurs infrastructures régionales, a annoncé son département dans un communiqué publié en fin d’après-midi.

Accompagnée du gouverneur du Kef, Walid Kaabia, de responsables locaux, de membres du ministère ainsi que de représentants de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, la ministre a d’abord inauguré l’extension du Centre national des arts dramatiques et scéniques du Kef. Ce nouvel aménagement comprend une résidence artistique d’une capacité de 12 lits ainsi qu’un bloc administratif.

Ce projet s’ajoute aux infrastructures existantes du centre, récemment réhabilitées, qui comprennent une salle de spectacle de 500 places, une seconde salle de 150 places et une salle de répétition et de danse. L’établissement dispose également d’une galerie d’art, d’espaces de stockage techniques, d’un vestiaire pour les costumes, ainsi que de deux ateliers de menuiserie et de forge.

Lors de sa visite, la ministre a rappelé le rôle historique du théâtre du Kef dans la fondation du théâtre national tunisien, soulignant que cet établissement, créé en 1993, est le tout premier centre d’arts dramatiques implanté dans le pays.

Mme Srarfi s’est ensuite rendue au musée des arts et traditions populaires du Kef, qui a rouvert ses portes après deux ans et demi de fermeture pour des travaux de maintenance et de réaménagement. Situé dans la médina du Kef et inauguré le 19 mai 1979, ce musée abrite d’importantes collections patrimoniales.

Le parcours muséal se déploie à travers plusieurs espaces thématiques. Sa première salle expose des parures traditionnelles, notamment des bijoux en argent ordonnés dans des vitrines. La deuxième salle est dédiée à la vie bédouine, la troisième rassemble des pièces liées à l’art équestre, tandis que la quatrième valorise la poterie artisanale locale, spécialité de la région et particulièrement de la zone de Nebeur.

Une extension ajoutée au milieu des années 1990 présente une collection d’objets usuels illustrant les activités domestiques traditionnelles des femmes de la région.

La ministre a inspecté les travaux de maintenance du complexe culturel Sahbi el Mosrati. Elle y a visité la webradio nouvellement créée ainsi que son studio équipé de technologies audio et vidéo récentes.

Lors de ce déplacement, Mme Srarfi a insisté sur la nécessité de faire de ce complexe un espace attractif et un lieu d’accueil sécurisé pour les enfants et les jeunes de la région, afin de les encadrer dans l’utilisation des technologies modernes et de les orienter vers la création culturelle.

Au cours de son déplacement, la ministre a également visité plusieurs autres monuments historiques et sites archéologiques de la région.