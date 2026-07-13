L’Institut du monde arabe (IMA) a annoncé la tenue d’une exposition itinérante intitulée « Mariages. Algérie-Maoc-Tunisie », programmée du 29 septembre 2026 au 31 janvier 2027 en son siège à Paris.

Réalisée sous le commissariat de Nawel Dehina et Elodie Bouffard, cette manifestation culturelle propose une exploration des dimensions esthétiques, sociales et symboliques des rituels matrimoniaux au Maghreb.

Déployée sur une superficie de près de 650 m², l’exposition combinera objets patrimoniaux, créations artistiques, archives et scénographie immersive conçue par le cabinet Klapisch scénographes.

Le parcours présentera notamment une sélection d’une quarantaine de costumes et parures datant du XIXe au XXe siècle issus de collections tunisiennes, algériennes et marocaines, jamais montrés en France.

Ces pièces patrimoniales et contemporaines, composées de vêtements, bijoux, peintures, photographies, installations et vidéos, proviennent de musées, galeries, maisons d’édition et collections privées répartis dans six pays, à savoir la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la France, la Belgique et les États-Unis. Ces œuvres visent à mettre en lumière les spécificités régionales, l’évolution du vêtement ainsi que la pluralité des traditions culturelles de la région.

Ce contenu patrimonial sera mis en miroir avec les créations d’une vingtaine d’artistes contemporains, principalement des femmes, originaires du Maghreb et de ses diasporas.

Parmi les œuvres sélectionnées figure le photomontage « Abdelaziz et Sawssen » (2013), une production mêlant techniques mixtes et broderies sur tissu signée par la plasticienne tunisienne Aïcha Filali.

À travers ces regards contemporains, l’exposition abordera les étapes codifiées de la célébration, les rôles conjugaux, la place des femmes, ainsi que les dynamiques d’évolution et d’hybridation de ces rituels au sein des sociétés maghrébines et de la diaspora.