L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) poursuivra mardi, à partir de 10h00, l’examen, en séance plénière, de deux projets de loi.

Le premier porte sur l’approbation de l’accord de garantie, signé le 3 novembre 2025 entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), relatif au prêt accordé à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) pour contribuer au financement du Programme d’amélioration de l’efficacité, de la performance et de la gouvernance du secteur de l’énergie en Tunisie.

Le deuxième projet de loi porte sur l’approbation d’un second accord de garantie, conclu le 3 novembre 2025 entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), agissant en qualité d’entité d’exécution du Fonds pour les technologies propres (Clean Technology Fund – CTF).

Cet accord concerne un prêt destiné à la STEG afin de contribuer au financement d’un programme d’amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie en Tunisie.