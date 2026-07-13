Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont atteint 754,6 MD à fin avril 2026, marquant une progression de 18 % par rapport à la même période de l’année précédente, d’après le Bulletin de Conjoncture de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Cette dynamique s’accompagne d’une hausse des créations d’emplois déclarées, qui bondissent de 31,7 % pour atteindre 12 934 postes répartis sur 745 projets.

Le secteur des Industries Agro-Alimentaires (IAA) se distingue particulièrement avec 312,9 MD d’investissements déclarés (+59,7 %), suivi par les Industries Mécaniques et Électriques (IME) avec 217,5 MD (+9,6%) et les industries diverses (ID) avec 128,5 MD (90,4%).

L’APII a également fait état d’une évolution de 65,1% des investissements totalement exportateurs déclarés dans le secteur industriel durant les quatre premiers mois de l’année 2026 par rapport à la même période de l’année 2025. Cette progression est essentiellement portée par une croissance exceptionnelle dans le secteur des IAA qui affiche une augmentation de 4631 % pour atteindre 90 MD.

D’autres secteurs contribuent également, à cette dynamique, notamment les IME avec une hausse de 11 % (269,4 MD) et les Industries du Textile, de l’Habillement, du Cuir et de la Chaussure (ITH&ICC), dont les investissements ont progressé de 43 % pour s’établir à 23,7 MD.

Les investissements à participation étrangère (100 % étrangers ou en partenariat) ont connu une accélération de 91%, totalisant 228,7 MD, répartis entre 65,8 MD d’investissements en partenariat et 162,9 MD d’investissements 100% étrangers. Parallèlement, les investissements tunisiens ont évolué de 6,4 % à 525,8 MD.

Sur le plan territorial, les Zones de Développement Régional (ZDR) ont attiré 377,8 MD d’investissements, soit une augmentation de 117 % par rapport aux 174,1 MD enregistrés au cours de la même période de 2025.

Croissance de 9,8 % des exportations industrielles

Les exportations industrielles ont connu une croissance de 9,8% avec un volume global de 21 003,3 MD. Le secteur des IME demeure le principal pilier des exportations industrielles nationales, avec un montant s’élevant à 10 969,6 MD pour ce premier quadrimestre. Il est suivi par le secteur des ITH&ICC, qui a généré 3 684,3 MD de recettes à l’export. Les IAA ont exporté pour une valeur de 3 284,8 MD. Les Industries Chimiques (ICH) ont, quant à elles, totalisé 958,5 MD d’exportation.

Secteur des services : 343 MD d’investissements déclarés

Le secteur des services a enregistré 343 MD d’investissements déclarés, portés majoritairement par les Tunisiens (311,4 MD), contre 20,5 MD d’investissements mixtes et 11,2 MD d’investissements 100% étrangers.

Les services connexes à l’industrie affichent une croissance de 57,4 %, une hausse principalement tirée par les investissements dans la formation professionnelle (+161,5 %) et le transport (+71,7 %)..

L’APII précise que les investissements de 100.0 MD et plus ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du secteur industriel, car la prise en compte de ces rares projets pourrait biaiser les tendances.