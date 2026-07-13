150 jeunes filles diplômées dans des domaines scientifiques, technologiques, d’ingénierie et de mathématiques ont réussi au cours de leur participation, lundi, à la deuxième session du forum “Femmes et jeunes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et de l’emploi”, qui s’est tenu dans la capitale, à passer des entretiens d’embauche avec 34 entreprises offrant 217 opportunités d’emploi dans 7 secteurs, a souligné la responsable des partenariats à l’ONU Femmes en Tunisie, Emna Trabelsi.

Trabelsi a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que cette initiative vise à relier les compétences féminines aux opportunités professionnelles, à promouvoir l’égalité des chances et à contribuer à l’édification d’une économie plus inclusive.

Elle a exprimé le souhait de voir plus de 50% des participantes réussir dans leurs démarches pour obtenir des emplois, compte tenu de leurs capacités scientifiques, et de bénéficier d’un programme de formation intensif visant à les préparer à passer des entretiens d’embauche.

Ce forum, qui a été organisé par l’ONU Femmes en Tunisie, l’ambassade du Royaume des Pays-Bas en Tunisie, le Fonds “Challenge pour l’emploi des jeunes” et une société privée de conseil, vise à renforcer l’intégration des jeunes filles dans le marché de l’emploi à travers la mise en place d’un espace qui relie les compétences scientifiques aux entreprises économiques, outre l’appui des partenariats qui contribuent à assurer l’adéquation entre la formation et les besoins du marché de l’emploi.

Elle a affirmé que cette deuxième session a enregistré la participation d’un grand nombre d’entreprises, notamment dans le secteur de la biologie et des sciences de la vie, précisant que les résultats de la première session du forum ont révélé le manque d’opportunités d’emploi pour les diplômées dans ces spécialités.

De son coté, le directeur de la société privée de conseil Oussama Azouzi, a indiqué que 300 jeunes filles ont participé à la réunion préparatoire de ce forum, dont 150 ont été choisies pour passer des entretiens d’embauche, après avoir bénéficié d’une formation à distance de quatre jours, afin d’améliorer leurs chances de réussite à ces entretiens.

Il a ajouté que le programme de formation, dirigé par des experts en technologie, en ressources humaines et en psychologie, a abordé plusieurs hèmes, dont notamment la préparation psychologique aux entretiens d’embauche, le renforcement de la confiance en soi, les techniques de communication et de persuasion, ainsi que la préparation d’un CV professionnel à l’aide d’applications d’intelligence artificielle adaptées aux exigences du marché de l’emploi.

Pour sa part, le représentant du Fonds “Challenge pour l’emploi des jeunes” Issam Kharchani, a affirmé que la Tunisie se distingue par la réussite des femmes dans les spécialités scientifiques, occupant la deuxième place mondiale en termes de pourcentage de femmes diplômées dans les filières scientifiques par rapport à la population totale.

“Cependant, cette réussite ne se reflète pas suffisamment dans les taux d’insertion professionnelle, puisque le taux de chômage des femmes, en particulier les diplômées dans les spécialités scientifiques et de la santé, reste supérieur à celui des hommes”, a-t-il noté.

Kharchani a souligné que le secteur privé représente aujourd’hui un pilier essentiel pour intégrer ces compétences, compte tenu des capacités limitées du secteur public à offrir des emplois.

Il a fait état de l’engagement de plusieurs entreprises privées à fournir des opportunités d’emploi décentes avec des salaires équitables et des conditions de travail appropriées, à même de favoriser l’insertion économique des jeunes filles.

Il convient de rappeler que la première session du forum a mis en contact 104 jeunes filles avec 29 entreprises, aboutissant au cours des trois mois suivants au recrutement de 43 participantes, avec un taux d’insertion de 41,3%.