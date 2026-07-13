Le comité directeur du Festival international de Monastir a dévoilé dimanche l’affiche officielle de sa 53e édition, prévue du 20 juillet au 18 août 2026 au Ribat de Monastir.

Selon les réseaux sociaux du festival, la conception graphique de l’affiche, signée par l’artiste Ahmed Hamama, met en valeur les teintes ocres du monument sur un fond bleu nuit. Les lignes dorées formant un grand chiffre 53 viennent entourer le minaret du Ribat de Monastir, monument historique de la ville qui abrite traditionnellement les représentations de la manifestation culturelle depuis sa fondation en 1964.

Ce rendez-vous artistique estival, qui bénéficie du soutien officiel du ministère des Affaires culturelles et du gouvernorat de Monastir, proposera comme chaque été une série de spectacles pluridisciplinaires axés sur la musique, le théâtre et les arts de la scène.

Selon la direction du festival, les détails complets de la programmation artistique ainsi que les modalités d’accès à la billetterie seront rendus publics dans les prochains jours.