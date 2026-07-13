Le marché boursier a entamé la semaine sur une note quasi-stable (+0,04 %) à 20167,11 points, dans un volume de 11 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre CIL s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du leaseur a inscrit une embellie de 5,4 % à 39 D, dans un flux de 183 mille dinars. Sans faire l’objet de transactions, le titre WIFACK INTERNATIONAL BANK a signé une avancée de 3,1 % à 8,4 D.

Le titre SOTEMAIL s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. Sans drainer de flux, l’action s’est délestée de 4,4 % à 2,630 D. Le titre BEST LEASE n’a pas fait bonne figure sur le marché sur la séance. L’action a reculé de 3,3 % à 2,9 D. La valeur a été transigée à hauteur de 70 mille dinars sur la séance.

BNA a été la valeur plus traitée de la séance. L’action de la banque a fait du quasi-surplace à 22,5 D, en alimentant le marché avec des capitaux d’environ 3 MD.